Regionalsport_Hochrhein SV 08 Laufenburg plant zweiten Streich

Hallenfußball: Landesligist ist auch beim zweiten Qualifikationsturnier zum Rothaus-Hallenmasters der Favorit auf den Turniersieg. Spiele beginnen am Samstag um 10 Uhr in der Sporthalle beim VfB Waldshut

Hallenfußball: (neu) 20 Teams spielen das zweite Qualifikationsturnier beim Rothaus-Hallenmasters am Samstag, ab 10 Uhr, in der Sporthalle beim VfB Waldshut. Während acht Teams, die zuletzt in Tiengen spielten, fehlen, steigen vier neue Teams ein: FC Dettighofen, FC Wettingen/CH, SV Eschbach II und FC Erzingen. Nach den Vorrundenspielen der fünf Gruppen geht’s um 15 Uhr mit der Zwischenrunde weiter. Die Halbfinalspiele beginnen um 17 Uhr. Das Finale ist für 17.30 Uhr angesetzt.

Es geht für die Teilnehmer darum, Punkte zur Teilnahme am Finalturnier am Sonntag, 5. Februar, beim SC Lauchringen. Dort spielen 24 Teams um den Pokal. Tiengen-Sieger SV 08 Laufenburg, Finalist VfB Waldshut sowie der Dritte, der FC Niederweningen/CH, sind sicher dabei. So gut wie im Finalturnier sind jene Teams, die in Tiengen die Zwischenrunde erreicht haben.

Gruppe 1: AGS Lauchringen, SV Eschbach, FC Tiengen 08 III, VfB Waldshut. – Gruppe 2: FC Dettighofen, FC Erzingen II, SC Lauchringen II, VfB Waldshut U19. – Gruppe 3: FC Wettingen, VfR Horheim, AGS Lauchringen Oldstars, SC Lauchringen Oldies. – Gruppe 4: SV Eschbach II, FC Lohn/CH, FC Tiengen 08 II, VfB Waldshut II. – Gruppe 5: SC Lauchringen, FC Tiengen 08, SV 08 Laufenburg, FC Erzingen.

Infos zum Turnier im Netz:

www.rothaus-hallenmasters.de