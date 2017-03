SV 08 Laufenburg ohne Bilal Sevda

Fußball-Landesligist muss in der Partie am Sonntag bei den SF Elzach-Yach auch auf Kevin Schmid verzichten. FSV Rheinfelden ist am Samstag beim FV Herbolzheim zu Gast

Fußball-Landesliga: (gew) Acht Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz sind es bereits – der Druck für den SV 08 Laufenburg (15.) wird immer größer. Am Sonntag ist die Mannschaft von Trainer Norbert Schneider bei den SF Elzach-Yach (8.) zu Gast, gegen die die Null-Achter in der Vorrunde einen 3:1-Sieg gefeiert haben. Schneider will die Situation nicht schön reden: "Wir müssen jetzt mal ein Lebenszeichen von uns geben." Eine kleine Siegesserie, so der Trainer, müsse schon her, um da hinten noch raus zu kommen. Die Niederlage zuletzt gegen den FV Herbolzheim habe weh getan. "Die Ernüchterung war groß", so Schneider, der aber versichert, dass die Motivation bei seiner Mannschaft noch hundertprozentig da sei. In der Partie am Sonntag wird ihm Bilal Sevda, der sich an der Hand verletzt hat, noch nicht zur Verfügung stehen. Auch Kevin Schmid wird studienbedingt fehlen. Dafür wird Ersatztorwart Sebastian Waßmer, der wieder fit ist, wieder auf der Bank Platz nehmen.

Sieben Punkte aus drei Spielen nach der Winterpause – so kann's weiter gehen. Spielertrainer Anton Weis vom FSV Rheinfelden (12.) will sich von dieser positiven Bilanz vor der Partie am Samstag beim FV Herbolzheim (6.) nicht blenden lassen. Zuletzt beim 1:0-Sieg gegen den FC Zell habe seine Elf auch Glück gehabt. "Wenn wir in Herbolzheim so auftreten, holen wir nichts. Da müssen wir drei Gänge hoch schalten", sagt Weis, der auch weiß, dass den Rheinfeldern, die den ersten Nichtabstiegsplatz inne haben, der TuS Efringen-Kirchen im Nacken sitzt. Nur drei Punkte trennen die beiden Teams. "Wir dürfen uns nicht ausruhen", so Weis, der sich auch nicht gern an die 1:3-Niederlage seiner Mannschaft in der Vorrunde gegen den spielerisch starken FV Herbolzheim erinnert. Fraglich ist noch der Einsatz von Vincent Kittel und Patrick Rueb, die beide angeschlagen sind.