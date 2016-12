Laufenburg SV 08 Laufenburg mit Michael Wasmer

Trainer der Reserve wird ab Sommer die erste Mannschaft übernehmen und Norbert Schneider ablösen. Wer in der neuen Runde Nachfolger von Wasmer in der zweiten Mannschaft wird, steht noch nicht fest

Fußball-Landesliga: Michael Wasmer trainiert ab Sommer die erste Mannschaft des SV 08 Laufenburg. Damit hat der Verein noch vor Jahresende einen Nachfolger für Norbert Schneider gefunden, dessen Engagement absprachegemäß im Sommer enden wird. Schneider ist vor wenigen Wochen für Stefan Scheuble eingesprungen, der für die restlichen Spiele der Rückrunde nach der Winterpause nicht mehr als Cheftrainer zur Verfügung stehen kann. Wasmer trainiert bis Saisonende noch die Reserve des Vereins, ehe er die "Erste" übernehmen wird, die derzeit in der Landesliga auf einem Abstiegsplatz (14.) überwintert.

„Wase“, von Kindesbeinen an ein waschechter Null-Achter, hat die zweite Mannschaft des SV 08 Laufenburg nach seiner Aktivenzeit vor fünf Jahren in der Kreisliga B übernommen, formte das Team nach dem Aufstieg kontinuierlich zu einem Spitzenteam in der Kreisliga A, das in den vergangenen beiden Jahren zwei Mal die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga erreicht hat. Auch in der laufenden Saison belegt die Reserve der Null-Achter zur Winterpause einen hervorragenden dritten Tabellenplatz – bei nur zwei Punkten Rückstand und einem Spiel weniger auf den zweitplatzierten FC Hochrhein.

In der ersten Mannschaft hatte Wasmer schon einmal als Trainer ausgeholfen. Das war im November des vergangenen Jahres, als Thorsten Szesniak plötzlich aus privaten Gründen zurück getreten war. Zur Winterpause übernahm dann aber Stefan Scheuble und Wasmer kümmerte sich wieder um die zweite Mannschaft.

Der Verein will mit Michael Wasmer eine langfristige Zusammenarbeit und ist überzeugt, mit ihm die zuletzt verloren gegangene Kontinuität auf dem Trainerposten in der ersten Mannschaft zurück zu erlangen. Der bisherige Co-Trainer Turan Bauknecht wird Wasmer weiter zur Verfügung stehen. Die Suche nach einem Nachfolger für Wasmer in der Reserve ist in vollem Gange.