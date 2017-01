Regionalsport_Hochrhein SV 08 Laufenburg macht's noch einmal

Fußball-Landesligist gewinnt auch das zweite Qualifikationsturnier für das Rothaus-Hallenmasters beim VfB Waldshut. FC Dettighofen überrascht als Zweiter. FC Erzingen muss sich mit Platz vier hinter dem schweizerischen FC Wettingen begnügen

Hallenfußball: – Anders als draußen läuft’s für den Landesligisten SV 08 Laufenburg unterm Hallendach richtig rund. Die Null-Achter wiederholten ihren Erfolg der vergangenen Woche am Samstag beim VfB Waldshut, beim zweiten Qualifikationsturnier des Rothaus-Hallenmasters. Sie gewannen in einem spannenden Endspiel gegen den A-Kreisligisten FC Dettighofen mit 2:0. Damit sind sie der Top-Favorit im Endturnier beim SC Lauchringen in zwei Wochen. Platz drei holte sich der FC Wettingen aus der Schweiz mit einem 2:1-Sieg im kleinen Finale gegen die Bezirksliga-Reserve des FC Erzingen.

Wie in Tiengen vor einer Woche war Bujar Halili der große Matchwinner für den SV 08 Laufenburg. Er leitete den Finalsieg gegen die Überraschungsmannschaft des Turniers, den FC Dettighofen, mit einem herrlichen Fallrückzieher zum 1:0 ein. Das 2:0 von Alija Kapidzija kurz vor der Schlusssirene war dann nur noch Formsache für die Null-Achter.

Bis zum ersten Tor hielt der FC Dettighofen die Partie noch völlig offen. Der A-Kreisligist musste sich dann aber in der Schlussphase dem zunehmenden Druck der Laufenburger beugen. Ein Trost: Mit Platz zwei haben sich die Dettighofer direkt für das Endturnier des Rothaus-Hallenmasters in Lauchringen qualifiziert, ebenso wie der FC Wettingen als Dritter. Der SV 08 Laufenburg hatte die Qualifikation bereits in der Tasche.

Überraschend war auch der Auftritt des B-Kreisligisten FC Erzingen II. Er kam nach Platz zwei in der Gruppenphase mit dem 1:0-Sieg gegen den FC Tiengen 08 III und dem 1:1 gegen den Ligakonkurrenten VfR Horheim in der Zwischenrunde ins Halbfinale. Gegen den FC Dettighofen waren die Klettgauer bei der 0:4-Niederlage aber chancenlos. Die zweite Halbfinalpartie gewann der SV 08 Laufenburg gegen den FC Wettingen mit 4:2.

Überraschend schied der Bezirksligist FC Erzingen bereits in der Vorrunde aus. In der „Hammergruppe“ fünf blieben die Klettgauer bei 1:11 Toren ohne Punkt. Sie verloren gegen den SV 08 Laufenburg und FC Tiengen 08 mit 0:3, gegen den SC Lauchringen kamen sie mit 1:5 unter die Räder.

Dem SC Lauchringen nutzte der Triumph jedoch überhaupt nichts. Er verpasste ebenfalls den Sprung in die Zwischenrunde.

Um ein Tor schrammte der VfB Waldshut am Einzug ins Halbfinale vorbei. In der Zwischenrunde siegte der VfB Waldshut gegen die eigene U19-Mannschaft mit 3:1. Der FC Wettingen gewann gegen den starken Waldshuter Nachwuchs mit 1:0. Eine 1:2-Niederlage hätte dem VfB Waldshut zum Halbfinal-Einzug gereicht. Am Ende siegten die Schweizer allerdings mit 3:1. Damit war der VfB draußen.

Die besten zwölf Teams: 1: SV 08 Laufenburg, 2. FC Dettighofen, 3. FC Wettingen, 4. FC Erzingen II, 5. FC Tiengen 08 und VfB Waldshut, 7. FC Tiengen 08 III, 8. VfB Waldshut II, 9. VfB Waldshut U19, 10. VfR Horheim, 11. FC Tiengen 08 II, 12. FC Lohn/CH.

