Juniorenfußball SV 08 Laufenburg holt Titel mit 60 Punkten

Neu formierte A-Junioren werden Meister der Kreisliga 2 mit 20 Siegen und 141:24 Toren

Juniorenfußball: – Erstmals in seiner Vereinsgeschichte konnte der SV 08 Laufenburg in den Jahren 2012 bis 2016 aus personellen Gründen keine A-Jugend ins Rennen schicken. In der Saison 2016/2017 schafften es nun die Trainer Thorsten Mutter und Tobias Rudigier, die im Sommer des vergangenen Jahres neu formierten A-Junioren zur Meisterschaft in der Kreisliga zu führen. Mit 60 Punkten und einem Torverhältnis von 141:24 Toren belegten die Jungs des SV 08 Laufenburg den ersten Platz vor der SG Bad Säckingen. Damit kehrt das Team in die Bezirksliga zurück.