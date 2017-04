Fußball-Landesliga SV 08 Laufenburg führt und verliert

Fußball-Landesligist unterliegt nach dem Treffer von Sandro Knab doch noch im Hochrhein-Derby beim SV Weil mit 1:2

Fußball Landesliga

SV Weil -

SV 08 Laufenburg

2:1 (0:0)

Tore: 0:1 (46.) Knab; 1:1 (63.) Weber; 2:1 (79.) Mislimovic. – SR: Christian Schweizer (Oberried). – Z.: 250.

Der SV 08 Laufenburg unterlag im Derby beim SV Weil trotz Führung noch mit 1:2. "Wir hätten mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen müssen", ärgerte sich SV 08-Trainer Norbert Schneider nach dem Schlusspfiff. Zwar seien die Gastgeber spielbestimmend gewesen, doch der SV 08 hatte sich große Konterchancen erarbeitet, die aber nicht verwertet wurden. "Der letzte Zug zum Tor hat gefehlt", so Schneider.

Dafür starteten die Gäste gut in die zweite Hälfte. Eine Minute nach Wiederanpfiff war Sandro Knab nach einem Abpraller zur Stelle. Er nahm den Ball auf und schob ihn zur Führung ins Tor. In dieser Phase hatte der SV 08 Laufenburg laut Schneider sogar mehr vom Spiel. "Wir hatten da den Gegner im Griff", so der Trainer. Nach einem langen Ball war dann aber Yannik Weber bereit und erzielte für die Gastgeber nach gut einer Stunde den Ausgleich. Als sich eine Flanke von Almin Mislimovic elf Minuten vor Ende über SV 08-Torwart Ersin Durmaz zum 2:1 ins Netz senkte, war die Niederlage des SV 08 perfekt. Ärgerlich für Schneider, dass er Kapidzija, Halili und Ferrara verletzungsbedingt auswechseln musste.

SV 08 Laufenburg: Durmaz – Zölle, Vutek, Bouhouch – Tardo, Mathis, Kapidzija (28. Sevda), Seidita – Halili (83. Späthe), Knab, Ferrara (60. Pietzke).