SV 08 Laufenburg führt und verliert

Fußball-Landesliga: Bujar Halili einziger Torschütze beim 1:2 des SV 08 Laufenburg gegen den FSV RW Stegen. Zwei kapitale Abspielfehler kosten mögliches Remis

Fußball Landesliga

SV 08 Laufenburg -

FSV RW Stegen

1:2 (1:1)

Tore: 1:0 (14.) Halili; 1:1 (33.) und 1:2 (55.) beide Wassmer. – SR: Robin Auer (Konstanz). – Z.: 100.

Der Stachel der Enttäuschung sitzt tief beim SV 08 Laufenburg nach der Heimniederlage gegen einen FSV RW Stegen, der spielerisch eher unterlegen war. Am Ende kosteten zwei Abspielfehler in der Defensive den Sieg oder wenigstens das mögliche Remis.

Die Gastgeber legten entschlossen los, waren in der ersten halben Stunde klar die bessere Elf. Nach zehn Minuten parierte Gäste-Torwart Henning Brüstle einen Freistoß von Bujar Halili. Vier Minuten später machte es Halili besser und brachte die Null-Achter mit einem flachen und platzierten Schuss aus knapp 20 Metern in Führung. In der 21. Minute hatte Alija Kapidzija die große Gelegenheit, nach einer Flanke seines Kapitäns Christoph Mathis auf 2:0 zu erhöhen, doch traf er nur den Pfosten.

Kurz danach wachten die Gäste allerdings auf und tauchten bald gefährlich vor dem Laufenburger Tor auf. Knapp daneben zielte Michael Loks (30.), doch kurz darauf nutzte der FSV RW Stegen ein Missverständnis in der Abwehr der Gastgeber. Der Ball wurde nach innen geflankt, wo Patrice Wassmer goldrichtig stand und das erste Mal über ein Tor jubeln durfte. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff in der zweiten Hälfte war es wiederum Wassmer, der nach einem Abspielfehler von Abdel-Amin Bouhouch zum Abschluss kam und den Siegtreffer für die Gäste erzielte.

Kurz darauf machte der Laufenburger Torwart Philipp Scheible wegen einer Verletzung für Sebastian Waßmer Platz. An diesem lag es gewiss nicht, dass es bis zum Schluss zu keinem Tor für die Null-Achter reichte. Der eingewechselte Dawid Armanowski und Angelo Armenio hatten noch zwei gute Gelegenheiten zum möglichen Ausgleich knapp vergeben.

SV 08-Trainer Stefan Scheuble war enttäuscht. Trotz der angespannten personellen Lage – auch Torjäger Sandro Knab hatte passen müssen und saß nicht einmal auf der Ersatzbank – habe sich seine Mannschaft nicht hängen lassen. "Wir haben uns ganz ordentlich aus der Affäre gezogen, uns aber nicht für eine gute Leistung belohnt", klagte er. "Dumme Fehler haben uns mindestens einen Punkt gekostet", so Scheuble, dem vor der Partie kommenden Sonntag beim FV Lörrach-Brombach gar nicht wohl ist.

SV 08: Scheible (64. Waßmer) – Zölle, Sevda (76. Cascio), Späthe – Herzog, Bouhouch (68.) Armanowski), Tardo, Mathis, Kapidzija – Armenio, Halili.

