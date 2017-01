Regionalsport_Hochrhein SV 08 Laufenburg feiert Turniersieg

Bujar Halili trifft beim ersten Quali-Turnier zum Rothaus-Hallenmasters in Tiengen zum 1:0-Finalerfolg gegen den VfB Waldshut. FC Niederweningen/Schweiz wird Dritter nach 3:2 gegen Gastgeber und Titelverteidiger FC Tiengen 08

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Hallenfußball: (neu) Der SV 08 Laufenburg kehrte erfolgreich aufs Parkett des Rothaus-Hallenmasters zurück. Der frühere Seriensieger hat seine mehrjährige Hallenfußballpause beendet und gewann prompt das erste Qualifikationsturnier beim FC Tiengen 08. Bujar Halili bescherte dem Landesligisten mit seinem Tor zum 1:0 im Finale gegen den VfB Waldshut den Turniererfolg. Dritter wurde der FC Niederweningen/CH. Die Schweizer bezwangen im kleinen Finale den Gastgeber per Golden Goal in der Verlängerung mit 3:2.

Im Finale gab’s allerdings einige Diskussionen, bis der SV 08 Laufenburg zum Sieger gekürt werden konnte. Nur noch Sekunden waren zu spielen, als der VfB Waldshut alles riskierte. Heftig bejubelt wurde der vermeintliche Ausgleich. Doch die Turnierleitung entschied allen Protesten zum Trotz, dass der Waldshuter Treffer erst nach der Schlusssirene gefallen war.

Mit leichten Anlaufschwierigkeiten war der SV 08 Laufenburg ins Turnier gestartet. Gegen den FC Erzingen II gelang mit Mühe ein 2:1. Gegen T.I.G. Bad Säckingen kamen die Null-Achter nicht über ein 0:0 hinaus. Erst beim 3:1 gegen die U19 des FC Tiengen 08 kamen sie in Schwung. In der Zwischenrunde reichten die 1:0-Erfolge gegen AGS Lauchringen und den SC Lauchringen für den Einzug ins Halbfinale, das die Laufenburger mit 4:2 im Neunmeterschießen gegen den FC Niederweningen gewannen. In der zweiten Halbfinalpartie reichte dem VfB Waldshut das Tor von Vassilios Dimitriadis gegen den FC Tiengen 08 zum Finaleinzug.

Titelverteidiger FC Tiengen 08 stand in der Zwischenrunde vor dem Aus. Die Waldshurer VfB-Reserve gewann 1:0 gegen die eigene U19, ebenso der FC Tiengen 08. Nach dem Tiengener 0:0 gegen den VfB Waldshut II gab es ein Neunmeterschießen. Alberto Di Girolamo rettete den Tiengenern beim sechsten Versuch den Einzug ins Halbfinale.

Turniersieger SV 08 Laufenburg, Finalist VfB Waldshut und der FC Niederweningen/CH sind somit direkt für das Finalturnier am 5. Februar in Lauchringen qualifiziert. Die anderen Teams können beim zweiten Qualifikationsturnier, am Samstag beim VfB Waldshut, weitere Punkte sammeln.

Bildergalerie im Internet:

www.suedkurier.de/sportfotos