Fußball-Bezirksliga SV 08 Laufenburg beansprucht Zeit für den großen Umbruch

Fußball-Bezirksliga: Der neue Trainer Michael Wasmer bringt sieben Akteure aus der Reserve mit in den Kader. Allein fünf Neuzugänge vom VfB Waldshut. Insgesamt stehen 15 neue Akteure im Kader des Landesliga-Absteigers

Fußball-Bezirksliga: – Zum zweiten Mal nach 2009 kehrt der SV 08 Laufenburg in den bezirklichen Fußball zurück. Seinerzeit dauerte es vier Spielzeiten, ehe die Elf wieder in die Landesliga zurückkehrte. Dieses Mal muss es nicht zwingend schneller gehen, betont der neue Trainer Michael Wasmer: "Natürlich wollen wir vorn mitspielen und Erfolg haben. Aber der Fokus liegt ganz klar darauf, dass endlich wieder Ruhe in die Mannschaft einkehrt. Wir wollen den Verein in ruhiges Fahrwasser bringen und etwas Neues aufbauen. Das kann durchaus zwei, drei Jahre dauern."

Seit dem Abschied von Aufstiegstrainer Erkan Aktas vor zwei Jahren lief es für die Null-Achter nicht mehr richtig rund. Zwei Trainer verabschiedeten sich aus unterschiedlichsten Gründen vorzeitig. 2016 reichte es noch zum Ligaverbleib, in diesem Sommer nicht mehr.

Auch wenn noch einige Spieler aus dem Landesliga-Kader zur Verfügung stehen, stehen Wasmer und die "Erste" aus Laufenburg vor einem Umbruch: "Wir haben insgesamt 15 neue Spieler im Kader, der nun 25 Aktive umfasst. Einzig Onur Dokuzkardes und Tobias Lerch fallen verletzungsbedingt noch bis zur Winterpause aus. Es wird auf jeden Fall zu Umstrukturierungen in der Mannschaft kommen", steht der 42-Jährige vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Allein fünf Neue wechselten vom VfB Waldshut ins Waldstadion. Aus der eigenen Reserve, für die Wasmer sechs Jahre lang verantwortlich war, bringt er sieben Spieler mit: "Wichtig aber ist, dass der Stamm erhalten blieb." Lediglich vier Spieler haben sich verabschiedet: "Es spricht auch für den Verein, dass so viele Neue kommen", ist Wasmer zufrieden.

Seinen internen Aufstieg im Verein vom Jugend- und Aktivspieler zum Trainer der "Zweiten" und nun zum Cheftrainer der "Ersten" kommentiert er nüchtern: "Die Anfrage kam für mich im Winter zwar überraschend, aber ich freue mich, diesen Posten in meinem Heimatverein übernehmen zu dürfen. Ich bin sehr motiviert." Eine Etage höher will Wasmer seine erfolgreiche Arbeit als Trainer fortsetzen: "Die sechs Jahre mit der Reserve-Elf waren für mich sehr wertvolle Lehrjahre", so Wasmer, der die Null-Achter wie kein Zweiter kennt. Ihm zur Seite steht in Marc Schikowski ein langjähriger Weggefährte. Der beim SV Niederhof groß gewordene neue Co-Trainer hatte zuletzt die sportliche Leitung bei den Laufenburger Alten Herren.

Michael Wasmer hat zu Beginn der Vorbereitung die richtigen Worte gefunden: "Wir müssen die Liga auch im Kopf annehmen. Mir ist durchaus klar, dass so mancher im Verein noch immer an die Jahre in der Verbandsliga denkt. Ich werde aber nicht zurück schauen, sondern nach vorn." Entsprechend hofft er, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Denn nach dem Abstieg vor acht Jahren taten sich die Null-Achter schwer in der Bezirksliga, schafften nur knapp den Ligaverbleib: "Wenn wir das alles unterschätzen, bekommen wir Probleme. Aber ich bin zuversichtlich, dass das nicht passieren wird. Die Jungs nehmen den Konkurrenzkampf an und sind richtig heiß", freut sich Wasmer auf das erste Punktspiel beim FC Wehr.

Zugänge: Emanuel Esser, Matteo Mäder, Kevin Lajthia, René Kutschki, Fatih Er (alle VfB Waldshut), Lukas Semmler (SV BW Murg), Arber Islami, Patrick Braun (beide FC RW Weilheim), Michael Weinert, Marcus Widmann, Onur Dokuzkardes, Gabriel Dittmar, Fabrizio Tardo, Alexander Herr, Philipp Zapf (alle eigene Reserve).

Abgänge: Marco Weimann (FC Wallbach), Giovanni Tardo (C.S.I. Juve Rosetta Laufenburg), Daniel Herzog, Sandro Knab (beide unbekannt).

Tor: Sebastian Wassmer, Fathi Er, Ersin Durmaz. – Abwehr: Matthias Feldmann, Simon Vutek, Felix Zölle, Amin Bouhouch, Steffen Späthe, Kevin Schmid, René Kutschki, Fabrizio Tardo, Bilal Sevda. – Mittelfeld: Christoph Mathis, Bujar Halili, Angelo Armenio, Francesco Seidita, Michael Weinert, Patrick Braun, Lukas Semmler, Tobias Lerch, Matteo Mäder, Kevin Lajthia, Philipp Zapf. – Angriff: Alija Kapidzija, Emanuel Esser, Giuseppe Ferrara, Alexander Herr, Onur Dokuzkardes, Gabriel Dittmar, Arber Islami. – Trainer: Michael Wasmer (eigene Reserve) für Norbert Schneider (pausiert). – Co-Trainer: Marc Schikowski.