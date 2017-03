SV 08 Laufenburg: Tobias Lerch schwer verletzt

Fußball-Landesliga: Null-Achter erwarten am Samstag um 15 Uhr den FV Herbolzheim auf dem Kunstrasenplatz. FC Zell spielt am Samstag um 17 Uhr beim FSV Rheinfelden im Europastadion

Fußball-Landesliga: (gew) Das nächste Hochrhein-Derby nach dem 3:3 zuletzt beim SV 08 Laufenburg steht am Samstag um 17 Uhr für den FSV Rheinfelden an. Zu Gast auf dem Kunstrasenplatz des Warmbacher Europastadions ist der FC Zell (16.). Das Schlusslicht aus dem Wiesental hat sich im Kampf um den Ligaverbleib noch nicht aufgegeben und machte dies zuletzt beim 4:1-Sieg gegen die SG Wasser-Kollmarsreute deutlich. Der Rheinfelder Spielertrainer Anton Weis ist nach dem guten Start nach der Winterpause mit vier Punkten aus zwei Spielen zuversichtlich. „Unser Ziel ist ein Dreier – ganz klar“, sagt er. Die Rheinfelder können fast in Bestbesetzung antreten. Dany Quintero wird wieder im Tor stehen. Besart Cibukciu ist auch wieder fit. In der Vorrunde verloren die Rheinfelder in Zell mit 1:4.

Auch der SV 08 Laufenburg (14.) erinnert sich nicht gern an die Vorrunden-Partie, die beim FV Herbolzheim 6.) mit 1:7 verloren wurde. Stefan Scheuble, Co-Trainer der Null-Achter, hatte damals seinen ersten Einsatz als Trainer nach dem Rückzug von Thomas Lindemann. „Die Situation Heute ist mit der von damals nicht vergleichbar“, so Scheuble. Die zweite Hälfte zuletzt im Derby gegen den FSV Rheinfelden, als der SV 08 aus einem 1:3-Rückstand noch ein Remis machte, habe der Mannschaft Mut gemacht. „Der Einsatz hat gestimmt“, freut sich Scheuble mit seinem Trainerkollegen Norbert Schneider. Jetzt fehle nur noch ein Erfolgserlebnis in Form eines „Dreiers“. Mit zwei Handicaps müssen die Null-Achter aber dennoch leben. Fehlen werden in der Partie am Samstag auf dem Kunstrasenplatz Bilal Sevda und Tobias Lerch. Sevda hat sich an der Hand verletzt. Schlimmer hat es Lerch erwischt, der sich Kreuzband und Außenband am Knie gerissen hat und für den Rest der Saison ausfällt.