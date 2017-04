Laufenburg SV 08 Laufenburg: Sandro Knabs Treffer reicht nicht aus

Fußball-Landesligist gibt Pausenführung noch ab. Nach der 1:2-Niederlage gegenden Tabellenzweiten SV Kirchzarten ist die Lage im Kampf gegen den Abstieg bedrohlich

Fußball Landesliga

SV 08 Laufenburg -

SV Kirchzarten

1:2 (1:0)

Tore: 1:0 (31.) Knab; 1:1 (59.) Haxhija; 1:2 (68.) Keck. – SR: Marcel Gutmann (Hausach). – Z.: 120. – Bes.: GR für Onurlu (SV 08/90.+5).

In die Kabine und schnell duschen – kaum ein Spieler des SV 08 Laufenburg hatte nach der deprimierenden 1:2-Niederlage gegen den Tabellenzweiten SV Kirchzarten Lust auf große Worte. Mit 1:0 hatten die Null-Achter zur Pause noch geführt, mehrmals die Chance gehabt, die Führung auszubauen und am Ende stand eine 1:2-Niederlage.

Nur Stefan Scheuble, einer der beiden Trainer, versuchte eine Erklärung: „Wir sind ohne Elan aus der Pause gekommen und haben nicht mehr zu unserem Spiel gefunden“, so Scheuble, der aber auch ein Lob für den Gegner übrig hatte: „Die Kirchzartener waren bei Standards gefährlich. Sie haben aber auch gut verteidigt.“ Die Niederlage seiner eigenen Mannschaft wollte Scheuble aber nicht schön reden: „Wir haben in der zweiten Hälfte die Power nicht mehr rüber gebracht. Dazu kommt, dass sich bei uns einige selbst im Wege stehen.“ Je mehr die Leistung der Null-Achter nach unten zeigte, um so lauter wurden sie auf dem Platz.

Dabei hatten die Gastgeber, die kurzfristig Kevin Schmid wegen einer Zerrung ersetzen mussten, so gut begonnen. Sandro Knab, der von Beginn an spielte, bewies mehrmals seine Gefährlichkeit, scheiterte nach einem Pass von Halili nur knapp (28.). Kurz darauf nahm er aber dennoch Maß, setzte einen Schuss aus zwölf Metern unter die Latte zur Führung.

Auf der anderen Seite wirkte der SV Kirchzarten zunächst harmlos. Dessen Torjäger und Kapitän Axel Damjanov wurde vom Laufenburger Verteidiger Felix Zölle gut in Schach gehalten.

In der zweiten Hälfte setzten die Gastgeber nicht richtig nach. Knabs Schuss wurde von Gäste-Keeper Raphael Baumann pariert, und Giovanni Tardo verstolperte einen Ball in aussichtsreicher Position. Die Gäste wurden immer stärker und kamen durch Maxhun Haxhija, der aus spitzem Winkel traf, nach einer Stunde zum Ausgleich. Knapp zehn Minuten später verlängerte Mario Keck einen Ball per Kopf zum 2:1 für die Gäste.

Danach waren die Gastgeber nicht mehr in der Lage, dem Spiel nochmals eine Wende zu geben. Im Gegenteil: Sie hatten Glück, dass Nino Tumminaro in der Schlussminute knapp neben das Tor zielte. In der Nachspielzeit musste der Laufenburger Fayik Onurlu, der seine Nerven nicht ganz im Griff hatte, noch mit Gelb-Rot vom Platz.

SV 08 Laufenburg: Durmaz – Zölle, Vutek, Onurlu – Tardo (60. Bouhouch), Mathis, Kapidzija (83. Späthe), Seidita, Ferrara (78. Sevda) – Halili, Knab.

"Jetzt müssen wir fast jedes Spiel gewinnen, um den Abstieg zu verhindern"

Bilder vom Spiel im Internet:

In seiner fünften Saison spielt Felix Zölle (22) schon beim SV 08 Laufenburg. In der Defensive hat der Erzinger einen Stammplatz. Mit der 1:2-Niederlage gegen den SV Kirchzarten trotz einer Führung konnte er dennoch nicht zufrieden sein.

Felix, Sie hatten den Kirchzartener Torjäger Axel Damjanov lange gut im Griff. Getroffen hat er jedenfalls nicht.

Er hat zwar nicht getroffen, aber wir haben verloren. Und das allein zählt.

Vor der Pause hatte noch alles so gut ausgesehen. Sie haben dem Tabellenzweiten richtig Paroli geboten.

Wir müssen mit einer 3:0-Führung in die Pause gehen. Auch kurz nach dem Wechsel hatten wir noch einmal zwei gute Chancen.

Was war anders nach der Pause?

Der SV Kirchzarten hat in der Defensive auf Dreierkette umgestellt. Dadurch wurden sie natürlich offensiver und haben mehr Druck entwickelt. Damit haben sie uns in Schwierigkeiten gebracht. Deswegen haben wir dann auch das 1:1 kassiert.

Wurde es nach dem Ausgleich noch schlimmer?

Ja. Das ist das Problem. Wir kassieren ein Gegentor und dann geben wir das Spiel völlig aus der Hand. Wir sind dann auch hinten nicht mehr kompakt genug gestanden. In der Abwehr sind wir dann richtig geschwommen.

Liegt es auch an der Disziplin?

Nach dem Gegentor geht gleich die Motzerei los. Das ist nicht gut. Das muss anders werden.

Die Tabellensituation nach dieser Niederlage ist nicht gerade rosig. Vor einer Woche hatte es nach dem Sieg in Elzach noch nicht so schlimm ausgesehen.

Das stimmt. Jetzt müssen wir fast schon jedes der restlichen Saisonspiele gewinnen, um den Abstieg noch verhindern zu können. Wir müssen ja auch von vier Absteigern ausgehen. Es wird auf alle Fälle richtig eng für uns.