vor 18 Stunden Gerd Welte Fußball-Landesliga SV 08 Laufenburg: Saison-Aus für Angelo Armenio

Verletztenliste beim Fußball-Landesligisten wird immer länger. Am Samstag muss gegen den VfR Hausen gepunktet werden. Viertletzter Platz ist noch drin. Dann heißt es Daumen drücken für Vizemeister SV Kirchzarten in den Aufstiegsspielen. FSV Rheinfelden will im Derby am Freitag gegen Meister FV Lörrach-Brombach alle Zweifel am Ligaverbleib beseitigen. Für die Fans gibt's 100 Liter Freibier auf der Richterwiese