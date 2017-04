Fußball-Landesliga SV 08 Laufenburg: Nur ein Fünkchen Hoffnung bleibt

1:2-Niederlage im Kellerduell der Landesliga gegen die SG Wasser-Kollmarsreute. Abstieg ist fast nicht mehr abzuwenden

Fußball Landesliga

SV 08 Laufenburg -

SG Wasser-Kollmarsreute

1:2 (0:1)

Tore: 0:1 (31.) Gordijenko; 1:1 (67.) Armenio; 1:2 (73.) Gordijenko. – SR: Felix Streibert (Konstanz). – Z.: 120.

War’s das schon mit der Landesliga? Steigt der SV 08 Laufenburg ab? Die Spieler saßen oder lagen nach der 1:2-Niederlage im Kellerduell gegen die SG Wasser-Kollmarsreute auf dem Rasen im Waldstadion. Acht Punkte bei noch ausstehenden drei Spielen sind es jetzt auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den nach dem Sieg von Konkurrent FSV Rheinfelden nun der SC Wyhl einnimmt. Was bleibt? Ein Fünkchen Hoffnung – mehr nicht.

Dabei hatten die beiden Siege zuletzt die Hoffnungen genährt, den Kopf auf der Zielgeraden nochnmals aus der Schlinge zu ziehen. Vor allem in der ersten Hälfte war den Gastgebern nicht anzumerken, um was es in diesem Kellerduell ging. Die Gäste dagegen, zuvor schon so gut wie abgestiegen, waren einen Tick gefährlicher. Nach einer halben Stunde gingen sie auch durch Artjom Gordijenko in Führung, der einen Pass von Noel Stolp eiskalt verwertete. Giuseppe Ferrara hatte kurz darauf noch die Chance auf den Ausgleich, zielte aber aus halbrechter Position übers Tor.

Nach dem Wechsel drückten die personell gehandicapten Null-Achter aufs Tempo. Sandro Knab hatte den gegnerischen Torwart Michael Blattmann bereits ausgespielt, doch er schob den Ball aus spitzem Winkel nur an den Außenpfosten (60.). Drei Minuten war Angelo Armenio nach seiner Einwechslung im Spiel, als er den verdienten Ausgleich erzielte (67.). Wer gedacht hatte, dass die Gastgeber das Spiel noch drehen könnten, sah sich getäuscht. Wiederum war es Gordijenko, der einen Konter zum 2:1 für die Gäste abschloss (73.).

Der SV 08 Laufenburg versuchte nun noch einmal alles. Aber selbst Torjäger Sandro Knab fehlte das Glück. Sein Freistoß aus 20 Metern acht Minuten vor dem Ende passte fast in den Torwinkel. Von dort prallte er aber wieder zurück auf die Torlinie. Kurz danach wurde Knab bei einem Angriff im letzten Moment von einem gegnerischen Verteidiger der Ball vom Fuß gestupft.

Norbert Schneider, der sich kurz nach dem Seitenwechsel wegen der akuten Personalnot selbst einwechseln musste, war nach der Niederlage tief enttäuscht. „Wir haben in der ersten Hälfte einfach zu wenig Power gehabt. Die Dynamik hat gefehlt“, rang Schneider um die richtigen Worte. Die Einstellung seiner Spieler habe in der zweiten Hälfte gestimmt. Das war aber zu wenig. Die Mittel fehlten, die Niederlage abzuwenden.

SV 08 Laufenburg: Durmaz – Zölle, Vutek, Späthe – Bouhouch (64. Armenio), Michel (51. Schneider), Seidita, Mathis, Ferrara – Halili, Knab.

"Wir sind zu locker ins Spiel gegangen"

Bilder vom Spiel im Internet:

In seiner zweiten Saison spielt Simon Vutek (26) aus Bad Säckingen für den SV 08 Laufenburg. Der Verteidiger muss sich wohl mit seinen Teamkameraden nach der Niederlage gegen die SG Wasser-Kollmarsreute aus der Landesliga verabschieden.

Simon, wo war heute die Euphorie nach den zwei Siegen zuletzt?

Wir sind irgendwie zu locker ins Spiel gegangen. Das hat sich dann über die ganze Spielzeit durchgezogen.

War der Gegner motivierter?

Er hat geschickt gespielt und unsere Fehler brutal bestraft. Beide Gegentore fielen ja durch Konter. Da waren sie extrem gefährlich.

War die Personalnot beim SV 08 Laufenburg ein Grund für die Niederlage?

Es fehlen natürlich schon wichtige Spieler. Aber das wäre zu leicht, alles damit zu erklären. Wir haben ja schon gute Spieler aus unserer Reserve, die immer wieder aushelfen.

Es wird schwer, dem Abstieg noch zu entgehen.

Das stimmt. Wir müssen alle Spiele gewinnen und sind abhängig von den Ergebnissen unserer Konkurrenten. So lange die Hoffnung besteht, kämpfen wir weiter. Wir geben nicht auf.

Wie sieht Ihre Zukunft beim SV 08 Laufenburg aus?

Ich bleibe in der nächsten Saison hier, auch wenn wir in die Bezirksliga absteigen sollten.