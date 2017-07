SV 08 Laufenburg: Mit Kampf und Leidenschaft zum Remis

Fußball-Landesliga: Achtungserfolg für die Null-Achter im Hochrhein-Derby beim Spitzenreiter. Serie des FV Lörrach-Brombach ist gerissen

Fussball Landesliga

FV Lörrach-Brombach -

SV 08 Laufenburg

0:0

SR: Dominik Schätzle (Herbolzheim). – Z.: 180. – Bes.: GR für Halili (SV 08/88.).

Das größte Lob für die Null-Achter gab‘s vom gegnerischen Trainer. „Der SV 08 Laufenburg hat gut verteidigt und sich diesen Punkt verdient“, musste Ralf Moser zugeben. So negativ wollte er das torlose Remis seiner Mannschaft im Hochrhein-Derby gar nicht sehen. 15 Spiele hintereinander hatte der FV Lörrach-Brombach nur Siege gefeiert. Dann kam der SV 08 Laufenburg und die Serie des Spitzenreiters, der unbeirrt in Richtung Verbandsliga marschiert, ist gerissen. „Wir sind immer noch seit 16 Spielen ungeschlagen“, so Moser. Stimmt: Diese Serie hat gehalten.

Der SV 08 Laufenburg, der zuletzt auch aufgrund personeller Engpässe in der Abwehr Schwächen offenbart hatte, bewies im Lörracher Grüttpark dieses Mal vor allem in der Defensive Stärke. Sebastian Waßmer im Tor hielt den Läden bei vielen heiklen Situationen dicht, und vor ihm erwies sich die Dreierkette mit Bilal Sevda, Steffen Späthe und dem überragenden Felix Zölle als sattelfest. „Mit der Dreierkette klappt es immer besser bei uns“, war der Laufenburger Trainer Stefan Scheuble hochzufrieden. Das wirkt sich bis in die Offensive aus. „Wir sind dadurch auch spielerisch besser geworden und können nach vorn mehr Akzente setzen“, so der Trainer.

Das zeigte sich schon in der ersten Hälfte, als die Gäste zwei Mal nahe am Führungstreffer waren. Ein Freistoß von Christoph Mathis verfehlte allerdings knapp sein Ziel, und Bujar Halili verstolperte einen Ball knapp vor dem Tor im letzten Moment. „Unsere erste Hälfte war sehr gut“, freute sich Scheuble. Allerdings hatten die Gastgeber schon vor der Pause etwas mehr Chancen. Arno Leisinger verfehlte das Tor knapp, Gianfranco Disanto kam einen Schritt zu spät. Drei Mal parierte SV 08-Keeper Waßmer. Mirco Böhler und Daniel Briegel scheiterten mit ihren Schüssen ebenso wie Torjäger Nils Mayer mit seinem Kopfball.

Nach dem Wechsel verstärkten die Gastgeber immer mehr den Druck, ohne jedoch einen Treffer zu erzielen. Der eingewechselte David Pinke setzte einen Kopfball aus aussichtsreicher Position kurz nach dem Seitenwechsel neben das Tor. Eine Viertelstunde vor dem Ende ließ Pinke noch eine Chance aus. Kurz zuvor waren aber auch schon Squillace und Disanto erfolglos geblieben.

Der SV 08 Laufenburg rettete das torlose Remis über die Zeit. „Wir haben aufopferungsvoll und leidenschaftlich gekämpft. Mit diesem Punkt bin ich sehr zufrieden“, freute sich Stefan Scheuble. Nur über zwei Dinge konnte der SV 08-Trainer nicht glücklich sein. So verletzte sich Tobias Lerch zehn Minuten vor dem Ende und musste mit einem Muskelfaserriss ausgewechselt werden. Kurz danach traf es auch Bujar Halili. Dieser verletzte sich zwar nicht, sah jedoch die Gelb-Rote Karte.

Für das letzte Spiel vor der Winterpause in einer Woche gegen den FC Freiburg-St. Georgen gehen Stefan Scheuble langsam aber sicher die Spieler aus. Schon dieses Mal hatte er nur noch zwei Feldspieler auf der Bank. Und für die Partie in einer Woche kündigt sich überhaupt keine Entwarnung an. Ganz im Gegenteil.

FV Lörrach-Brombach: Lüchinger – Thiel (62. Lismann), Leisinger, Müller (41. Punke), Billeci – Squillace, Böhler, Horn (73. Tran), Briegel – Mayer, Disanto (82. Stamile).

SV 08 Laufenburg: Waßmer – Zölle, Sevda, Späthe – Schmid, Lerch (81. Armanowski), Tardo, Mathis, Kapidzija – Armenio (82. Bouhouch), Halili.

"Das fühlt sich heute wie ein Sieg an"

Dank einer starken Leistung hielt der Laufenburger Torwart Sebastian Waßmer im Derby beim FV Lörrach-Brombach seinen Kasten sauber und sicherte seinem Team einen Punkt. Der 19-jährige Abiturient, der in Albbruck wohnt, bestritt im Lörracher Grüttpark sein viertes Spiel in der Landesliga.

Sebastian, wie ist die Stimmung?

Die Siegesserie unseres Gegners ist nach 15 Spielen gerissen. Dieses Unentschieden fühlt sich wie ein Sieg an.

Sind Sie mit Ihrer persönlichen Leistung zufrieden?

Ja, auf alle Fälle. Nur bin ich ein bisschen viel ausgerutscht. Das lag wohl am Schuhwerk.

Haben Sie jetzt einen Stammplatz im Tor des SV 08 Laufenburg sicher?

Das war jetzt erst mein vierter Einsatz in der Landesliga und der dritte über 90 Minuten. Zuvor habe ich ja nur in der zweiten Mannschaft gespielt. Ich verstehe mich gut mit meinem Torwartkollegen Philipp Scheible und lerne auch viel von ihm. Natürlich habe ich Ambitionen und will auch die Nummer Eins werden. Aber ich weiß auch, dass ich von den älteren Spielern bei uns und deren Erfahrung profitieren kann.

Jetzt gilt es für die Mannschaft, über den Strich in der Abstiegszone zu kommen. Sind Sie zuversichtlich?

Ja. Schon vor einer Woche gegen den FSV RW Stegen haben wir eine Stunde lang sehr gut gespielt. Und heute haben wir daran angeknüpft. Vor allem haben wir gekämpft.