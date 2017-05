Fußball-Kreisliga A SV 08 Laufenburg II wieder Zweiter

Fußball-Kreisliga A: Marcus Widmann beschert den Null-Achtern den 1:0-Erfolg gegen den SC Lauchringen. FC Geißlingen siegt 1:0 und braucht nur noch vier Punkt zum Titelgewinn

Kreisliga A-Ost

SV 08 Laufenburg II – SC Lauchringen 1:0 (0:0). (neu) Beide Teams traten ersatzgeschwächt an. Dennoch entwickelte sich ein munteres Spiel. Chancen erarbeiteten sich die Akteure jedoch eher wenige. "Wir hatten eben den einen Moment", sagte Laufenburgs Trainer Michael Wasmer. Aufgrund der Personalnot musste er selbst die Kickschuhe schnüren. Und er bereitete das Siegtor von Marcus Widmann (61.) vor. Damit kletterten die Null-Achter nach langer Zeit wieder auf Platz zwei.

SV BW Murg – SV Unteralpfen 6:1 (3:1). – Der SV BW Murg ließ dem SV Unteralpfen keine Chance. "Die Sache war eindeutig", sagte Murgs Trainer Sven Oertel, "wir hätten noch höher gewinnen können, wir haben noch einige Chancen liegen lassen." Von den Gästen gab's kurzzeitig ein Lebenszeichen. Christian Schnurr (23.) glich zum 1:1 aus. Von da an dominierten die Murger.

FC Schlüchttal – FC Hochrhein 2:2 (0:1). – Der FC Hochrhein spielte in der ersten Hälfte fast wie aus einem Guss. "Wir haben schön gespielt, alles hat gepasst. Bis zum Elfer", sagte FCH-Trainer Andreas Bauhuber. Eine etwas umstrittene Strafstoßentscheidung brachte den FC Hochrhein kurz außer Tritt. Der in der zweiten Hälfte kämpferisch überzeugende FC Schlüchttal drehte das Ergebnis zwischenzeitlich. Die Gäste holten sich noch das hoch verdiente Remis.

FC Weizen – SV Berau 2:1 (1:1). – "Der Sieg war ein bisschen glücklich, aber wir nehmen ihn mit", sagte ein erleichterter Weizener Trainer Michael Gallmann. Seine Elf machte den Ligaverbleib so gut wie perfekt. Im ersten Duirchgang waren die Gäste leicht überlegen. Nach der Pause waren die Weizener am Drücker. Schließlich sichert Manuel Scherble den Dreier für den FC Weizen.

SV Albbruck – FC Grießen 0:2 (0:1). – Der SV Albbruck quält sich durch die restlichen Saisonspiele. Trainer Rainer Jehle setzte vier A-Junioren und fünf Spieler aus der Reserve ein. Nur noch drei Stammspieler der "Ersten" standen in der Startaufstellung. Die Albbrucker wehrten sich tapfer und hatten sogar zwei Mal die Führung auf dem Fuß. Etwas unglücklich gerieten sie durch Tobias Maier (42.) in Rückstand. Die Entscheidung fiel, als Patrick Gruschei (74.) Gelb-Rot sah und der SV Albbruck alles riskierte. Jörg Ritter (85.) traf zum 2:0 für die Gäste aus dem Klettgau, die den dritten Sieg in Folge feierten.

FC Geißlingen – SV Nöggenschwiel 1:0 (0:0). – Die erste Hälfte war aus der Sicht des FC Geißlingen eher verhalten. Nach der Pause erarbeitete sich der Tabellenführer viele gute Chancen. Zunächst fehlte das Glück. Pfosten – Innenpfosten – Latte. Allein Torjäger Pascal Bercher scheiterte drei Mal am Aluminium. Schließlich erlöste Lukas Müller (60.) den Geißlinger Anhang mit dem Siegtor. Nun fehlen dem Spitzenreiter nur noch vier Punkte zum Titelgewinn und erstmaligen Bezirksliga-Aufstieg.

SV Rheintal – SV Eggingen 4:0 (1:0). – Paradox: Die frühe Führung durch Manuel Asal (2.) hemmte den SV Rheintal eher, statt dass er sicherer wurde. Allerdings gelang es den Gästen aus Eschbach nicht, selbst initiativ zu werden. Sie hatten jedoch kurz vor der Pause eine gute Möglichkeit zum Ausgleich. Nach dem 2:0 war der Zahn gezogen.

SV Stühlingen – FC Dettighofen 1:1 (0:0). – Jonas Jehle (53.) nährte mit dem 1:0 die Hoffnungen auf einen Stühlinger Sieg. Doch Jan Weißenberger (66.) glich für die Gäste aus. Stühlingens Sportchef Dietmar Vollmer: "Beide Teams haben sich bemüht. Aber das Remis hilft keinem etwas."

Kreisliga A-West

FC Hauingen – SG Niederhof/Binzgen 4:0 (1:0). – Nach der ersten Hälfte sah es für die SG Niederhof/Binzgen noch gut aus. Nach der Pause machte der FC Hauingen den klaren Sieg perfekt.

SV Schwörstadt – FC Hausen 1:3 (0:2). – Bis zur Pause lag der SV Schwörstadt bereits mit 0:2 hinten. Nach der Pause machten die Gäste alles klar. Das Anschlusstor von Mike Dages (72.) war zu wenig. Obwohl die Schwörstadter noch einmal alles versuchten.

FC Bosporus Weil – SV Karsau 0:1 (0:1). – Ausgerechnet gegen den Tabellenführer schaffte der SV Karsau den ersten Punktspielsieg 2017. Patrick Heger (9.) traf zum 1:0. "Wir hätten dann das 2:0 schießen müssen", sagte ein glücklicher Karsauer Trainer Wilfried Zäh.