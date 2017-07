Mountainbike SG Rheinfelden: Tina Kreiter Zweite im Münstertal

Im Kids-Cup kam Tina Kreiter in der U15 als Zweite auf ihr bestes Saisonergebnis. Lars Reiniger wurde beim Finale um den Tälercup in Obermünstertal Dritter. Bei den Juniorinnen wurde Miriam Oeschger (RSV Niederhof) Zweite im Tälercup

Mountainbike: (ju/sk) Lars Reiniger von der SG Rheinfelden wurde beim Finale um den Tälercup in Obermünstertal Dritter. Wäre er Zweiter geworden, hätte er in der Gesamtwertung als Dritter den Sprung aufs Podest geschafft. So blieb er aber Vierter. Mike Woland (RSV Niederhof) fuhr auf Rang 16, Lukas Kornberger (VBC Waldshut-Tiengen) auf 38. Bei den Juniorinnen wurde Miriam Oeschger (RSV Niederhof) Zweite und gab damit den Cup-Sieg noch an Siegerin Clarissa Mai (Hausach) ab. In der Jugend-Klasse wurde Tobias Senn (VBC Waldshut-Tiengen) Gesamt-Vierter. Der achte Gesamtplatz ging an den Tagesneunten Jonas Schwarz (SG Rheinfelden). Lisa Haßler (SG Rheinfelden) musste das Rennen gesundheitsbedingt aufgeben. Sie wurde Gesamtsiebte. Laura Albrecht (RSV Rheinfelden) wurde Gesamtfünfte vor Lucy Di Genio (SG).

Im Kids-Cup kam Tina Kreiter von der SG Rheinfelden in der U15 als Zweite auf ihr bestes Saisonergebnis. Teamkollegin Finja Lipp wurde Vierte, Silja Senn (VBC Waldshut-Tiengen) Siebte. In der U11 wurde Samuel Kaiser (RSV Bad Säckingen) Elfter. In der U13 verfehlte Teamkollege Lukas Stamm als Vierter knapp das Podest. Marius Helmle wurde Sechster, Tobias Höcht (beide SG Rheinfelden) Zwölfter. Jan-Niclas Zebisch (RSV Bad Säckingen) kam als 14. ins Ziel. In der U15 fuhr Marlon Di Genio auf Platz 13, Hannes Gutmann (beide RSV Rheinfelden) auf 16.