Radsport SG Rheinfelden: Finja und Miron Lipp vorn dabei

Radsport: Mountainbike-Nachwuchs der SG Rheinfelden, des RSV Rheinfelden und des VBC Waldshut-Tiengen bei den Mountainbike-Rennen in Hausach

Mountainbike: (ju/sk) In Hausach fand die Bundesnachwuchssichtung (Slalom und Cross Country) für die Klassen U15 und U17, der "Pactimo Kids-Cup" für die U9 bis U13 und der Rothaus-Tälercup für U17 und älter statt.

Bei der Sichtung waren auch Talente der SG Rheinfelden am Start. So beendete Finja Lipp das Cross Country-Rennen in der U15 als Fünfte. Neunte wurde Teamkollegin Tina Kreiter vor Silja Senn vom VBC Waldshut-Tiengen. Bei der weiblichen Jugend U17 erreichte Laura Albrecht (SG Rheinfelden) das Ziel auf Platz 14. Teamkollegin Lucy Di Genio kam auf Rang 19. Bei den U17-Jugendlichen war Miron Lipp (SG Rheinfelden) auf Rang zwölf der beste Badener. Sören Schneider (RSV Rheinfelden) folgte ihm auf Platz 14. Auf Platz 25 landete Florian Brengartner (SG Rheinfelden). Im Slalom gewann Finja Lipp beide Läufe, Tina Kreiter wurde Dritte. Miron Lipp wurde Zwölfter. Florian Brengartner fuhr auf Platz 22, Sören Schneider auf 34.

Beim Kids-Cup starteten vier Nachwuchsbiker der SG Rheinfelden. Eva Höcht war in der U11 die Jüngste im Feld und deswegen stolz auf ihren 15. Platz. In der U13 wurde zunächst ein Slalom absolviert, bevor die 52 Starter in ein Vario-Rennen mit Technikteil und Trails gingen. Marius Helmle beendete das Rennen als 20., Tobias Höcht als 30. und Leandro Brullo fuhr auf Platz 47.

Beim Rothaus-Täler-Cup gelang es Lars Reiniger (SG Rheinfelden) im Elite-Rennen der Männer nicht sofort, den Schuh ins Pedal einzuklicken, weshalb er sich schnell am Ende des 17-köpfigen Felds befand. Mit viel Kampfgeist und Können startete er eine Aufholjagd und beendete das Rennen trotz eines Sturzes auf dem zehnten Platz.