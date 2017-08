Mountainbike SG Rheinfelden: Finja Lipp Zweite

Starke Ergebnisse für die Bikerinnen und Biker beim vorletzten Rennen des Pactimo-Kids-Cups in Ehrenkirchen

Mountainbike: (sk) Die Talente der SG Rheinfelden warteten beim vorletzten Saisonrennen des Pactimo-Kids-Cup in Ehrenkirchen mit beachtlichen Resultaten auf. Gut läuft es derzeit vor allem für Finja Lipp. Nach Platz fünf bei der Europameisterschaft wurde sie nun beim Kids-Cup bei den U15-Juniorinnen Zweite. Teamkollegin Tina Kreiter reichte es zum vierten Platz. In der Gesamtwertung liegt Kreiter damit auf Rang drei, während sich Finja Lipp auf den den elften Platz verbessert hat.

Bei den Junioren der Altersklasse U15 fuhr Jakob Doerk in Ehrenkirchen als Sechster sein bisher bestes Saisonergebnis ein. Im Gesamtklassment ist er nun an Position 15 zu finden. Auch Marlon Di Genio, der für den RSV Rheinfelden an den Start geht, gelang im Gesamtklassement dank seines zehnten Platzes in Ehrenkirchen eine kleine Rangverbesserung. Er ist vor dem letzten Rennen Zwölfter.

Das Finale der Pactimo-Kids-Cup-Serie findet erst nach den Sommerferien statt. Dann wird sich der Mountainbike-Nachwuchs am Samstag, 16. September nochmals in Neustadt zum sportlichen Wettstreit treffen.