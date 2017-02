SG Niederhof/Binzgen verlängert mit Trainer-Duo

Trainer Dirk Tegethoff und sein Co-Trainer Dominik Thiel werden auch in der kommenden Saison für den A-West-Kreisligisten verantwortlich sein. Zusage gilt auch für den eventuellen Fall des Abstiegs

Fußball-Kreisliga A-West: – Die SG Niederhof/Binzgen baut auch in der kommenden Saison ab Sommer auf sein Trainergespann. Die Verantwortlichen der beiden Vereine sind mit der Arbeit von Trainer Dirk Tegethoff und seinem Co-Trainer Dominik Thiel trotz der angespannten Tabellensituation – das Team ist als Tabellenelfter noch abstiegsgefährdet – sehr zufrieden und freuen sich über die Zusage der beiden Trainer, auch nächste Saison die Geschicke der ersten Mannschaft leiten zu wollen. Die Zusage gilt auch für den eventuellen Fall des Abstiegs, den man aber mit vereinten Kräften verhindern will. Unterstützt werden die beiden auch in der nächsten Saison vom Betreuer-Duo Martin Baier und Tobias Bergmann. (gew)