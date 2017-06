Fußball-Kreisliga A-West SG Niederhof/Binzgen: Schlimmer geht's nimmer

Fußball-Kreisliga A: Nach 0:4 gegen den FC Steinen sinken Aussichten auf Ligaverbleib auf ein Minimum. FC Schlüchttal feiert mühsamen Sieg, Platz zwei und freut sich auf die Aufstiegsspiele

Kreisliga A-West

SG Niederhof/Binzgen – FC Steinen 0:4 (0:3). (neu) Nur noch ein Fußballwunder kann die SG Niederhof/Binzgen retten. Nach der deutlichen Heimpleite gegen den kompromisslosen FC Steinen kam, was zu befürchten war: der Absturz ans Tabellenende. Nun muss am letzten Spieltag beim SV Todtnau ein Sieg her, um vielleicht doch noch das Unmögliche möglich zu machen. In der momentanen Verfassung scheint die Aufgabe jedoch schier unlösbar. Die Niederlage stand schon vor der Pause fest. Knackpunkt war die elfte Minute: Colin Palatini und Marco Disanto gelang ein Doppelschlag – 0:2. Paolo Disanto (32.) erhöhte für die Gäste. Schließlich machte Marco Disanto (76.) alles klar.

FV Degerfelden – SV Karsau 2:2 (2:0). – Einen Sieg brauchte der FV Degerfelden nach den Ergebnissen auf den anderen Plätzen nicht mehr, um den Ligaverbleib klar zu machen. Das Remis genügte. Die Degerfelder verspielten einen 2:0-Vorsprung. Spielertrainer Patrick Streule (33.) und Yannick Greschek (44.) trafen im Derby vor der Pause. Im zweiten Durchgang bescherten Tim Brugger (72.) und Pascal Zumkeller (88.) den Karsauern noch das Remis. Der SV Karsau spielt kommenden Samstag gegen den SV Schwörstadt noch einmal das Zünglein an der Waage im Abstiegskampf.

Kreisliga A-Ost

FC Schlüchttal – SV Unteralpfen 2:1 (1:0). – Mühsam erkämpfte sich der FC Schlüchttal einen Sieg gegen Absteiger SV Unteralpfen. "Die Unteralpfener haben sich gewehrt", gestand Dieter Albicker vom FC Schlüchttal. Doch unterm Strich sei der Sieg verdient gewesen. Michael Selb (40.) traf zur Führung. Nach der Pause gelang Jonas Albiez (51.) der Ausgleich für die sich tapfer wehrenden Gäste. Erst spät durften die Schlüchttaler jubeln. Elias Dörflinger (85.) traf zum Sieg. Als die Nachricht vom 2:2 des SV Rheintal gegen den SC Lauchringen nach Ühlingen durchdrangen, brachen die Dämme. Der FC Schlüchttal ist sicher Vizemeister und spielt um den Aufstieg in die Bezirksliga.

SV Rheintal – SC Lauchringen 2:2 (0:2). – Max Hauser hätte in der Nachspielzeit zum Helden werden können. Er vergab eine dicke Chance für den SV Rheintal zum Sieg. "In der ersten Hälfte haben wir schlecht gespielt, nach der Pause haben wir das Spiel gemacht, aber zu spät das Anschlusstor geschossen", resümierte SVR-Sportchef Thorsten Walz. Vor der Partie war Trainer Oliver Neff verabschiedet worden, der nach 13 Jahren beim SVR als Trainer zum FC Erzingen wechselt. Walz: "Das war schon ein bewegender Moment. Ich hab Oli nicht gerne verabschiedet."

SV Eschbach – FC Grießen 7:0 (5:0). – "Alle waren heiß aufs Spiel. Ich muss mein Team loben: Es hat gekämpft bis zum Schluss und nie locker gelassen", freute sich Eschbachs Trainer Karl-Heinz Silbereis. Vor allem der seit zwei Wochen frisch verheiratete Frank Arzner war nicht zu halten. Er war mit seinen vier Toren Garant für den deutlichen Erfolg. Silbereis: "Wir haben die Grießener ständig unter Druck gesetzt." Der Abstiegskampf ist damit jedoch noch nicht überstanden.

FC Weizen – FC Dettighofen 2:3 (1:2). – Beim FC Weizen ist die Luft draußen. Die entschlossen auftretenden Gäste aus Dettighofen, die nach dem Eschbacher Sieg als dritter Absteiger festgestanden hatten, machten Dampf. Ganz so, wie es Trainer Michael Ebner vor der Partie gesagt hatte. Weizens Trainer Michael Gallmann erkannte den Sieg der Gäste neidlos an: "Der FC Dettighofen hat verdient gewonnen." Manuel Scherble (89.) hatte allerdings noch den Ausgleich auf dem Fuß. Dettighofens Torhüter Marc Weißenberger parierte seinen Strafstoß.

FC Geißlingen – SV Stühlingen 5:1 (4:0). – Der Meister erwischte nicht den besten Tag. Dennoch gab's am Ende einen deutlichen Sieg. Marcel Albiez hätte die Gäste fast in Führung gebracht. Später hatte er den Ausgleich auf dem Fuß. Erst nach dem 2:0 von Ralf Sutter kamen die Geißlinger besser zum Zug und schossen eine komfortable Pausenführung heraus. Nach dem Wechsel gelang Albiez doch noch sein Tor. Den Schlusspunkt setzte Martin Griesser (87.)

Bildergalerie vom Spiel in Binzgen: