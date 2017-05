Fußball-Kreisliga A SG Niederhof/Binzgen: Jetzt wird's richtig eng

Fußball-Kreisliga A: In der Westliga steht die Elf von Trainer Dirk Tegethoff nach dem 1:2 beim FC Hausen auf einem direkten Abstiegsplatz

Kreisliga A-West

FC Hausen – SG Niederhof/Binzgen 2:1 (2:0). (neu) "Einfach unfassbar" – Trainer Dirk Tegethoff von der SG Niederhof/Binzgen haderte erneut mit dem fehlenden Glück. "In den ersten 20 Minuten waren wir zu nachlässig, kassierten prompt zwei Tore und mussten dem 0:2 hinterherrennen", ärgerte sich der Trainer. Danach musste er mit ansehen, wie zwei Mal die Latte im Weg war. Jonas Langendorf und Ingo Schlageter hatten Pech. In der zweiten Hälfte setzte Tegethoff noch einmal alles auf einen Karte. Doch das Tor von Stefan Gerspacher in der Nachspielzeit fiel zu spät. Tegethoff: "Jetzt wird es immer enger." Seine Elf rutschte auf den vorletzten Rang ab.

SV Istein – FV Degerfelden 0:3 (0:2). – Der FV Degerfelden nutzte seine Chance im Abstiegskampf im direkten Duell. Die Elf von Spielertrainer Patrick Streule gab schon vor der Pause die Richtung vor. Marco Malerba (35.) und Streule (43.) legten ein 2:0 vor. In der zweiten Hälfte mussten die Degerfelder bis zur 85. Minute warten, ehe Simon Baumann alles klar machte. Der FV Degerfelden baute seinen Vorsprung auf Platz 13 auf vier Punkte aus.

TuS Kl. Wiesental – SV Schwörstadt 2:1 (2:1). – Beim SV Schwörstadt läuft es einfach nicht mehr. Siege gegen die Spitzenteams wie zuletzt gegen den SV Todtnau sind fast wertlos. Schon nach zwei Minuten lagen die Schwörstadter zurück. Nach 33 Minuten stand es 2:0. Mike Dages (43.) nährte die Hoffnungen mit seinem Treffer vor der Pause. Doch nach dem Seitenwechsel ging nicht mehr viel.

SV Karsau – TuS Stetten 2:0 (0:0). – Die Partie plätscherte in der ersten Hälfte bei sommerlicher Hitze vor sich her. Höhepunkte waren selten. Der SV Karsau ergriff nach Wiederanpfiff die Initiative. "Wir haben einen Haufen Chancen liegen lassen. Wir hätten höher gewinnen können", beschrieb Karsaus Trainer Wilfried Zäh den Spielverlauf. Er musste lange warten, bis Merlin Kapetanovic (65.) und Pascal Zumkeller (72.) den Sieg perfekt machten.

Kreisliga A-Ost

SV Berau – FC Geißlingen 2:1 (0:0). – Seine Spieler beherzigten die Worte von Beraus Trainer Theo Dorn. Sie gaben vor allem nach dem Rückstand in der 54. Minute ordentlich Gas. Begünstigt durch einen Platzverweis des Geißlingers Patrick Klotz (55.). In Unterzahl ging dem Meister am Ende die Puste aus. Der SV Berau erkämpfte sich den Sieg und zeigte teils auch spielerisch gute Ansätze. Daniel Eichhorn (65.) und Pascal Makoski (82.) trafen zum Sieg. Dorn freute sich: "Kampf und Einsatz haben heute gestimmt. Das war ausschalggebend."

FC Hochrhein – SV Eschbach 2:1 (0:1). – Der FC Hochrhein überzeugte mit einer guten Leistung. "Doch, wie so oft, haben die Tore gefehlt", sagte Stadionsprecher Andreas Gaveau. Die Gäste aus Eschbach kamen mit ihrem ersten Schuss aufs Tor zur Führung. Niklas Ebner (3.) hatte getroffen. Der FCH machte, davon unbeeindruckt, weiter Dampf. Es zeichnete sich ab, als könnten die Eschbacher den Sieg nach Hause schaukeln. Dann kamen die starken Auftritte von Nico Maier. Zwei Mal hämmerte er die Kugel in den rechten Winkel. Er bescherte dem FCH den Sieg in der Nachspielzeit. Der SV Eschbach muss weiter um den Ligaverbleib bangen.

SC Lauchringen – FC Weizen 2:1 (1:0). – Der SC Lauchringen beseitigte alle Zweifel am Ligaverbleib. Die Elf von Trainer Carmine Marinaro bestimmte von Beginn an das Spiel und erarbeitete sich viele gute Möglichkeiten. Nur zwei davon nutzte sie. Magnus Kaiser (16./64.) machte scheinbar alles klar. Nach dem 2:1 von Johannes Stich (84.) wurde es noch einmal spannend.

SV BW Murg – SV Stühlingen 0:2 (0:1). – Die Luft ist draußen beim SV BW Murg. "Vielleicht ist die Saison für manche schon zu Ende", ärgerte sich Murgs Trainer Sven Oertel über eine wieder einmal unnötige Niederlage. Zwei Mal patzte seine Elf, zwei Mal nutzten die Gäste die Chance. Andreas Mies (38.) und Matthias Blattert in der Nachspielzeit ließen den Absteiger jubeln.

SV Nöggenschwiel – SV 08 Laufenburg II 2:0 (1:0). – In einem guten Kreisliga-A-Spiel hatte der SV Nöggenschwiel die klareren Chancen und siegte deshalb verdient. "Wir hätten allerdings eher das 2:0 schießn müssen", sagte Peter Jehle.