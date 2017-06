Fußball-Kreisliga B-4 SG Mettingen/Krenkingen zu Hause eine Macht

Mannschaft von Trainer Markus Blatter gewinnt alle Heimspiele und steigt als Meister der Fußball-Kreisliga B-4 in die Kreisliga A auf

Fußball-Kreisliga B-4: – Die SG Mettingen/Krenkingen hat es geschafft. Drei Jahre nach dem Abstieg hat sie den Meistertitel gefeiert und kehrt mit Trainer Markus Blatter in die Kreisliga A zurück. Mit einer beeindruckenden Bilanz: Die Mannschaft holte bei einem Torverhältnis von 81:23 insgesamt 62 Punkte. Sie gewann 20 Mal, spielte zwei Mal Remis und verlor vier Spiele. Imposant ist vor allem die Heimbilanz: Blatters Elf gewann alle 13 Spiele zu Hause – besser geht's nicht. Im Wonnemonat Mai machte sie mit dem 2:0-Sieg beim SV Altenburg alles klar. Nach dem 8:0 im letzten Saisonspiel ließen es die Krenkinger und Untermettinger noch einmal krachen. Sie feierten mit den Fans – mit allem, was zu einer ordentlichen Meisterfeier gehört.

"Wir haben vor der Runde nicht gesagt, dass wir aufsteigen müssen. Mit dem neuen Trainer wollten wir schauen, wie es läuft", sagt Florian Maier, Spieler und neben Wolfgang Häusler Vorsitzender des SV Krenkingen. Natürlich sei ein Platz im vorderen Tabellendrittel angestrebt gewesen. Trainer Markus Blatter, der zuvor den FC Schlüchttal trainiert hatte, betrat Neuland. Maier: "Er hat das Team nicht gekannt." Mannschaft und Trainer gewöhnten sich schnell aneinander. Die SG Mettingen/Krenkingen zeigte schon in der Vorbereitung, was sie drauf hat. "Nach den Turniersiegen bei der eigenen Sportwoche in Detzeln und beim VfB Mettenberg hatten wir schon das Gefühl, dass wir eine gute Runde spielen könnten", sagt Maier.

Die SG Mettingen/Krenkingen legte eine fulminante Vorrunde hin, gewann zwölf der 13 Spiele, holte 36 Punkte und verschaffte sich bis zum ersten Rückrundenspiel einen Vorsprung von elf Zählern. Maier: "Nach dieser Super-Vorrunde haben wir dann gesagt: Jetzt wollen wir vorn bleiben." Doch leichte Zweifel kamen wieder auf. Der für das Team berühmte Hänger setzte ein. Es folgten Niederlagen beim SV Dillendorf (1:2), beim SV Eggingen (0:2) und ein Remis bei Vizemeister VfR Horheim.

"Jetzt fängt das schon wieder an" – dieses Zitat machte die Runde. Erinnerungen an die vergangene Saison wurden wach, als die SG Mettingen/Krenkingen einen satten Vorsprung verspielt hatte und dem SV Stühlingen und FC Dettighofen den Vortritt lassen musste. Doch das Team gab sich kämpferisch. Blatters Kicker fingen sich schnell wieder. Nach dem 1:1 in Horheim im März gab's nur ein 1:1 beim FC Hochrhein II und ein 0:1 bei der SG Bettmaringen/Mauchen. Gleichzeitig patzte die Konkurrenz. Unterm Strich dominierte die SG Mettingen/Krenkingen von Beginn an. Sie übernahm nach dem 4:1 gegen den SV Dillendorf gleich zum Start Platz eins. Am vierten Spieltag war sie Dritter, eine Woche später wieder Zweiter, ab dem sechsten Spieltag stand sie immer auf Platz eins.

Gerne würde die SG Mettingen/Krenkingen ihr Fahrstuhl-Image loswerden und sich länger in der Kreisliga A halten. In den vergangenen zwölf Jahren gab es drei Ab- und Aufstiege. Die längste Periode in der Kreisliga A des damals noch als SV Krenkingen spielenden Teams dauerte von 2005/06 bis zur Spielzeit 2010/11. Die Zusammenlegung zur SG Mettingen/Krenkingen 2013 stand mit dem Abstieg ein Jahr später unter einem ungünstigen Stern. Jetzt ist er wieder aufgegangen. Zum ersten Mal steigt das Team als SG auf.

Das Gros der Mannschaft bleibt zusammen. Marco Prothmann hört auf, Maier verspricht den einen oder anderen Neuzugang. Er bleibt realistisch: "Es wird schwer, das wissen wir. Aber wir haben ein gutes Team, wir können in der Kreisliga A bleiben."