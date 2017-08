Fußball-Kreisliga A-Ost SG Mettingen/Krenkingen: Maier-Solo bringt den Sieg

Fußball-Kreisliga A-Ost: Aufsteiger feiert 2:1 gegen SV 08 Laufenburg II. Blatter-Elf vergibt vor der Pause viele Chancen. Null-Achter reden schon vom Abstiegskampf

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Eigentlich hätte Trainer Markus Blatter vom Aufsteiger SG Mettingen/Krenkingen rundum zufrieden sein müssen. Seine Elf besiegte in Untermettingen den SV 08 Laufenburg II mit 2:1 und damit einen gelungenen Saisonauftakt. Zwei Spiele, vier Punkte – was will man mehr. Blatter musste jedoch zittern, weil seine Kicker es versäumten, die zahlreichen Chancen vor der Pause zu verwerten und die Partie früher zu entscheiden.

"Wir haben es uns teilweise selbst schwer gemacht. Alles war noch sehr zerfahren", resümierte der Meistertrainer. Er habe es sich leichter vorgestellt. Immer noch musste er auf ein halbes Dutzend Verletzte verzichten. So kam seine Elf nur langsam in Schwung und geriet in Rückstand. Philipp Zapf (10.) zog einfach ab. Der Ball schlug links unten im SG-Tor ein. "Das 1:0 für die Laufenburger war verdient zu diesem Zeitpunkt", gestand Blatter.

Nach 20 Minuten fing sich der Neuling, kämpfte sich ins Spiel und erarbeitete sich Chancen um Chancen. Pascale Faulhaber (20.), Tobbias Dörflinger (24.) und Moritz Erne (33.) verpassten. Der Ausgleich lag in der Luft. Innenverteidiger Felix Erne (38.) wurde es dann zu bunt. Mit einem tollen Pass in den Lauf von Raphael Otteny leitete er das 1:1 ein. Otteny traf flach ins linke Eck. Kurz vor der Halbzeit hatten Faulhaber, Otteny und Dörflinger noch einmal dicke Möglichkeiten. Dank der Entschlossenheit von Florian Maier (50.) durfte Blatter doch noch aufatmen. Maier schnappte sich die Kugel, fand die Lücke in der Abwehr der Null-Achter und vollendete souverän.

Der SV 08 Laufenburg II erhöhte den Druck in der Schlussphase. Trainer Thomas Scherzinger riskierte natürlich noch einmal alles. Doch unterm Strich fehlte es seiner Elf an Ideen und der nötigen Durchschlagskraft. Scherzingers Aufgebot hatte nichts mehr mit der Spitzenmannschaft der vergangenen Spielzeiten zu tun. "Es war uns bewusst, dass die Saison schwer wird", sagte Scherzinger. 15 Minuten habe sein Team gut gespielt. Scherzinger: "Die junge Mannschaft muss sich noch finden."

"Vier Punkte: Das ist ein guter Start"

Moritz Erne (21) spielte in der Jugend in seinem Heimatverein SV Untermettingen, in der A-Jugend mit dem TuS Bonndorf in der Landesliga. Bei der SG Mettingen/Krenkingen zieht er im Mittelfeld die Fäden.

Moritz, wie gut habt ihr Euch in der Liga schon eingelebt?

Bis jetzt gut. Das 3:3 gegen den FC Hochrhein war o.k., heute haben wir gewonnen. Die Stimmung im Team ist gut. So langsam sind alle wieder fit. Das merkt man. Allerdings hätte ich die Laufenburger etwas stärker eingeschätzt.

Wie haben Sie das Spiel erlebt?

Am Anfang haben wir uns schwer getan im Spielaufbau und sind wohl gerechtfertigt mit 0:1 in Rückstand geraten. Aber wir sind ruhig geblieben und mit einer guten Mannschaftsleistung zurück gekommen. Das macht uns stark.

Vor der Pause habt ihr eine Menge Chancen liegen lassen, oder?

Ja. Das ist so. Uns fehlt eben ein echter Stürmer. Die meisten Tore Tore schießen bei uns die Mittelfeldspieler.

Was habt ihr Euch für die Saison vorgenommen?

Wir wollen auf jeden Fall in der Liga bleiben. Wenn wir in den Heimspielen punkten, müsste es reichen. Zu Hause sind wir normalerweise stark. Vier Punkte sind schon einnmal ein guter Anfang. Wir wollen mal das Fahrstuhlimage ablegen. Das Potenzial mit vielen jungen Spielern ist da. Wir sollten aber immer auf dem Boden bleiben.