SC Menzenschwand gut vertreten

Deutscher Schülercup der Altersklasse U12. Nationale Ski-Elite bei Finale am Sudelfeld

Ski, alpin: (csi) Für das Finale des Deutschen Schülercups der U12-Klasse der zehn- bis zwölfjährigen bundesweit besten alpinen Nachwuchsrennläufer im oberbayerischen Sudelfeld hatten sich 14 Athleten des Skiverbandes Schwarzwald bei insgesamt 130 Teilnehmern qualifiziert.

Angesichts des ungewohnt steilen Hanges am Sudelfelder Waldkopf zeigten die Schwarzwälder Rennläufer Respekt vor den Herausforderungen des dreitägigen Finalwettbewerbs. So erzielten lediglich vier Schwarzwälder Athleten Ergebnisse unter den 15 Bestplatzierten und schafften es in die Gesamtwertung: Emilia Broglin (Skiteam Freiburg) wurde Achte im Slalom-Cross, 27. im Race-Cross und 34. im Technikwettbewerb. Dies brachte ihr als beste Schwarzwälderin Rang 18 in der Endwertung. Bei den Jungs konnte Pirmin Burger auf jeweils Rang sechs im Race- und Slalom-Cross und Rang 25 im Technikwettbewerb als Achter der Gesamtwertung die beste Platzierung für den Skiverband Schwarzwald erzielen. Ihm folgte Leo Scherer (Skiteam Freiburg), der mit einem herausragenden vierten Platz im Technikwettbewerb und den Plätzen 11 und 28 in Race- und Slalomcross auf Rang zehn im Endklassement kam. Nico Burda (IAR Hochschwarzwald) überzeugte als Neunter im Slalom-Cross, wurde 31. im Race-Cross und 29. im Technikwettbewerb. Dies brachte ihm Gesamtrang 20.

Im Parallelslalom-Teamwettbewerb kam das Team Race Black Forest mit Emilia Broglin, Electra Weiler (SZ Elzach), Pirmin Burger, Leo Scherer und Moritz Wiesler (SC Münstertal) bis ins kleine Finale und wurde Vierter.

Weitere Platzierungen: Alessia Panduritsch (TUS Gutach) 27. Race Cross/16. Technik/33. Slalom-Cross; Electra Weiler 29./44./54.; Stefanie Gfrörer (SC Menzenschwand) 40./55./46./ ; Greta Hecht (Skiteam Freiburg) 47./49./44.; Romi Herrmann (SC Todtnau) 54./63./35.; Kevin Schmidt (SZ Bernau) 29./65./63.; Moritz Wiesler (SC Münstertal) 33./18./43.; Paul Gfrörer (SC Menzenschwand) 38./64./38. ; Paulo Fritschi (SC Baar Donaueschingen) 41./31./55. ; Henri von Maltzahn (Skiteam Freiburg) 54./34./60.