Regionalsport Hochrhein SC Lauchringen gewinnt den Küssaburgpokal

Fußball: (neu) Der SC Lauchringen holte sich mit einem 1:0-Erfolg im Finale gegen den SV Rheintal den Küssaburg-Pokal beim FC Grießen. Platz drei sicherte sich im Derby der FC Geißlingen, der das Turnier zuletzt drei Mal in Folge gewonnen hatte. Der Bezirksliga-Aufsteiger gewann gegen den FC Grießen in einem torreichen Spiel mit 5:3.

SV Rheintal – SC Lauchringen 0:1 (0:0). – Tor: 0:1 (77.) S. Schätzle. – SR: Jürgen Vogelbacher (Horheim). – Die Partie war hart umkämpft. Beide Abwehrreihen arbeiteten gut und ließen kaum Torchancen zu. So wunderte es kaum, dass das Siegtor mit einem Distanzschuss zu Stande kam. Sandro Schätzle (77.) zog einfach ab, die Kugel passte. Die Lauchringer brachten die Führung souverän über die Zeit. Thomas Kummer, Vorsitzender des SC Lauchringen, lobte den Veranstalter: "Der FC Grießen hat ein tolles Turnier auf die Beine gestellt."

FC Grießen – FC Geißlingen 3:5 (2:0). – Tore: 1:0 (32.) D. Maximilian, 2:0 (35.) Kawa, 2:1 (47.) Bercher, 2:2 (52./FE) Flum, 3:2 (73.) Jedlicka, 3:3 (82.) Flum, 3:4 (90.) Rutschmann, 3:5 (90.+1) Flum. – SR: Stefan Wagner (Weilheim). – In einer turbulenten, unterhaltsamen Partie drehte der FC Geißlingen in der Schlussphase noch einmal auf. Der Gastgeber hatte mit 2:0 vorn gelegen. Nach dem Anschlusstor von Bercher und dem Ausgleich von Dominik Flum brachte Philipp Jedlicka den FC Grießen erneut in Führung. Die Gäste hatten dann den längeren Atem.