Regionalsport Hochrhein SC Lauchringen freut sich aufs Derby

Uwe Weißenberger gastiert am Freitag mit seinem neuen Verein, dem SV Rheintal, bei seinem Ex-Verein im Wutachstadion

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Das Auftaktprogramm beschert den Fußballfans der Liga gleich interessante Spiele. Schon am Freitag treffen im FC Grießen und der Spvgg. Wutöschingen zwei ehemalige Bezirksligisten aufeinander. Ebenfalls am Freitag steigt im Wutachstadion das Derby des SC Lauchringen gegen den SV Rheintal. Die Partie gilt schon als Klassiker. Und der SV BW Murg, einer der Titelkandidaten, fährt am Samstag zum ebenfalls ambitionierten SV Albbruck.

Einen besonderen Reiz hat natürlich die Partie in Lauchringen. Uwe Weißenberger, seit Vorbereitungsbeginn in Diensten des SV Rheintal, kehrt an seine einstige Wirkungsstätte zurück. Beim SC Lauchringen war Weißenberger Jugendtrainer und -leiter sowie Trainer der "Ersten". Er kennt die Lauchringer wie seine Westentasche. Auch Lauchringens Vorsitzender Thomas Kummer ist gespannt: "Wir freuen uns, dass unser alter Freund Uwe wieder mal in Lauchringen tätig ist. Wenn auch als Trainer des Gegners." Zudem spielen in Michael Schlatter und Patrick Pawlowski zwei Ex-Lauchringer seit Neuestem beim SV Rheintal. Freundschaften sind für 90 Minute jedoch Nebensache.

Kummer wünscht sich zum Auftakt einen Sieg, und er rechnet mit einer großen Kulisse. Im Bezirks- und Küssaburgpokal haben die Lauchringer den SV Rheintal besiegt. Vielleicht ist es ein gutes Omen. Kummer warnt aber: "Vorbereitung und Punktspiele sind zwei Paar Stiefel. Natürlich hoffen wir, dass wir die guten Leistungen der Vorbereitung fortsetzen können." Allerdings fehlen zum Auftakt heute Abend wegen Urlaub und Verletzungen Dennis Gallmann, Mikail Cengiz, Manuel Semar und Magnus Kaiser. Kummer bleibt gelassen: "Wir haben einen großen Kader und können die Spieler gut ersetzen."