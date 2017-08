Fußball, Rothaus-Bezirkspokal SC Lauchringen besiegt VfB Waldshut in der Verlängerung

SC Lauchringen besiegt VfB Waldshut in der Verlängerung

Rothaus-Bezirkspokal: Neun der 16 Spiele des Achtelfinals sind gespielt. TuS Maulburg bleibt Schrecken der A-Kreisligisten und wirft nach dem SV Todtnau nun auch den FV Degerfelden raus. FC Bad Säckingen feiert 6:3-Sieg beim SV Schopfheim. 13:0-Torreigen des FV Haltingen gegen T.J.Z. Weil. SpVgg. Wutöschingen kommt mit vier Budde-Buden zum 8:3-Sieg beim SV Görwihl

Fußball: – Neun der 16 Spiele im Achtelfinale des Rothaus-Bezirkspokals sind gespielt. Dabei blieben Überraschungen aus. Einzig die Partie beim SC Laurchingen gegen den VfB Waldshut war nicht nach 90 Minuten entschieden.

Für die Überraschung sorgte der B-Kreisligist TuS Maulburg. Er bezwang den FV Degerfelden mit 2:1. Nach dem SV Todtnau (3:0) warfen die Maulburger bereits den zweiten A-Kreisligisten aus dem Pokalwettbewerb. Die Freude über den Ausgleich in der 84. Minute währte beim FV Degerfelden nicht lange, postwendend gelang dem TuS das Siegtor.

Spannung war im Wutachstadion beim 3:2 des Gastgebers SC Lauchringen angesagt: Das Duell gegen den Ligakonkurrenten VfB Waldshut ging in die Verlängerung. Der VfB hatte bis zur Pause der regulären Spielzeit mit 2:0 geführt. Die Hausherren glichen in der Nachspielzeit aus. Einen Tag nach dem Sieg beim Küssaburgpokal in Grießen mussten die Lauchringer noch einmal 30 Minuten lang durchbeißenDem SC Lauchringen gelang das Siegtor.

A-West-Vizemeister FC Hauingen hatte beim 2:1 beim B-Kreisligisten SG Grenzach-Wyhlen mehr Mühe als erwartet. Die Hauinger lagen mit 0:1 zurück, ehe sie in der Schlussphase das Spiel doch noch drehten. Die Entscheidung fiel eine Minute vor dem Schlusspfiff.

Kurzen Prozess machte Kreisliga-A-Aufsteiger FV Haltingen beim 13:0 beim T.J.Z. Weil, in den ersten 45 Minuten war das halbe Dutzend bereits voll. Elf Tore fielen beim SV Görwihl, für den Bezirksliga-Absteiger SpVgg. Wutöschingen eine Nummer zu groß war. Allein Patrick Budde traf beim 8:3-Erfolg vier Mal für den Gast, drei Tore erzielte Niko Bischoff.

Im Pokalderby siegte Landesliga-Absteiger TuS Efringen-Kirchen, wie erwartet, beim Nachbarn SF Schliengen. Die Efringer zogen mit einem 6:1-Erfolg ins Viertelfinale ein. Bis zur Pause hielt der Außenseiter noch gut mit. Die Efringer nahmen eine 1:0-Führung mit in die Kabine. Nach dem Wechsel machten sie ernst.

Der Heimrechttausch mit dem SV Eichsel hat sich für Aufsteiger SV Nollingen mit dem 3:1-Sieg gelohnt. Schon zur Pause war das Lokalderby entschieden, die Hausherren führten in einem ausgeglichenen Spiel mit 3:0, weil sie ihre Chancen nutzten.

Torreich ging es beim SV Schopfheim zu. Der wurde nach 60 Minuten vom Aufsteiger FC Bad Säckingen überrannt. Bis dahin lagen die Hausherren lediglich mit 2:3 hinten. Dann aber drehte der Neuling auf, gewann mit 6:3.

Bilder-Galerie vom 6:3-Pokalsieg des FC Bad Säckingen beim SV Schopfheim gibt es unter: www.suedkurier.de/sportfotos