Fußball SC Freiburg spielt beim FV Lörrach-Brombach

Am Donnerstag um 18 Uhr bestreitet der Bundesligist sein erstes Testspiel für die neue Saison beim Verbandsliga-Aufsteiger im Grütt

Am Montagabend war Trainingsauftakt beim SC Freiburg mit Cheftrainer Christian Streich und schon am Donnerstag dieser Woche steht das erste Testspiel an. Dazu ist der Bundesligist bei Verbandsliga-Aufsteiger FV Lörrach-Brombach zu Gast. Dessen Trainer Ralf Moser freut sich auf die sportliche Herausforderung.



Der SC Freiburg intensiviert seine Saisonvorbereitungen, da schon am 27. Juli das erste Europa-League-Qualifikationsspiel ansteht. Spielbeginn für das Testspiel am Donnerstag im Lörracher Grüttparkstadion ist um 18 Uhr.