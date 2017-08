Mountainbike Rothaus-Bike-Giro: Helen Grobert Zweite zum Auftakt

Julian Schelb und Adelheid Morath sichern sich die Siege beim Prolog der viertägigen Etappenfahrt im Hochschwarzwald. Miriam Oeschger wird Sechste. Sabine Spitz nicht am Start

Mountainbike: (sk) Die Premiere ist geglückt und die erste Etappe des Rothaus-Bike-Giro Hochschwarzwald von heute bis Sonntag ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Den Sieg sicherten sich Julian Schelb bei den Männern und Adelheid Morath bei den Frauen. Zweitschnellste war Helen Grobert vom Team Cannondale Factory Racing aus Weilheim-Remetschwiel. Olympiasiegerin Sabine Spitz, die noch auf der Meldeliste gestanden hatte, war nicht am Start. Auf Rang sechs landete Miriam Oeschger aus Niederhof, die für das Team Centurion Follow Me startet. Sie ließ sogar die niederländische Meisterin Hielke Elferink noch einen Rang hinter sich.

Mit einem Prolog, der als Einzelzeitfahren ausgetragen wurde, ist die Rundfahrt als Nachfolge-Event der "Vaude Trans Schwarzwald" in Grafenhausen-Rothaus gestartet. 400 Bikerinnen und Biker aus 16 Nationen nahmen die 15,5 Kilometer und 290 Höhenmeter am ersten Tag des viertägigen Etappenrennens unter ihre Stollenräder. Das Wetter war schlecht, weshalb die Etappe um 3,4 Kilometer verkürzt wurde. Dauerregen hatte eine schwierige Trailpassage, die in der ursprünglichen Etappenvariante eingeplant war, unbefahrbar gemacht.

Den Premierensieg der Kategorie „Männer Elite“ sicherte sich der Münstertaler Julian Schelb vom „Stop & Go Marderabwehr MTB-Team“, der sich als bester Einzelzeitfahrer an diesem Tag erwies. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 30 km/h sicherte er sich deutlich in 30:37 Minuten den Tagessieg vor Markus Bauer vom Kreidler Werksteam. 25 Sekunden trennten die beiden am Ende nach 15,5 Kilometern im Ziel in der Rothaus Brauerei. Mit weiteren zwei Sekunden Rückstand auf seinen Trainingskollegen Bauer sicherte sich Lokalmatador Simon Stiebjahn vom „Team Bulls“ den dritten Rang. Damit startet Julian Schelb auf der zweiten Etappe im Gelben Trikot.

Bei den Elite-Frauen gab es ebenfalls einen Heimsieg für den Schwarzwald. Adelheid Morath vom Team „Bike Sport World“ war auf der Premierenetappe eine Klasse für sich und lag nach den kurzen, aber knackigen 15,5 Kilometern in 36:44 Minuten mit 35 Sekunden Vorsprung deutlich vorn. Helen Grobert vom Cannondale Factory Racing Team wurde Zweite. Weitere 26 Sekunden dahinter fuhr Elisabeth Brandau (EBE Racing Team) überraschend auf den dritten Platz.

Am Freitag wartet die zweite Etappe des Rothaus-Bike-Giro auf die Bikerinnen und Biker. Mit 65,4 Kilometern und 1450 Höhenmetern steht die erste Marathon-Etappe mit Massenstart an. Unter anderem wird auf dieser Etappe, mit Start und Ziel in der Badischen Staatsbrauerei Rothaus, der attraktive neue Flowtrail in Ewattingen im Programm sein.

