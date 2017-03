Ronja Wiesler und Leah Bühler auf dem Podest

Alpiner Ski-Nachwuchs fährt in Damüls um den Leki-Pokal

Ski alpin: – Auf der Suche nach ausreichend Schnee für die Schülerrennen um den Leki-Pokal wanderte die ausrichtende TSG Eislingen von Mellau im Vorarlberg eine Etage höher ins benachbarte Damüls. Während die baden-württembergischen Topläufer bei den Deutschen Schülermeisterschaften am Start waren, nutzten die jüngeren Jahrgänge die Gelegenheit für Podestplatzierungen.

U14-Starterin Ronja Wiesler vom SC Münstertal unterstrich einmal mehr ihre Klasse und sicherte sich mit sechzehn Hundertstelsekunden Vorsprung vor Nina Ludwig (VfL Kirchheim) den Rennsieg. Leah Bühler (SC St. Blasien) profitierte in dem sehr anspruchsvollen Lauf von den Stürzen, der nach dem ersten Durchgang noch vor ihr liegenden Lavinia Horning (SC Muggenbrunn) und Lisa Fröse (SC Zell), und fuhr als Dritte aufs Podest. Lilly Wiesler (SC Münstertal) gelang im Finaldurchgang die Bestzeit und damit noch Rang fünf. Laura Disch wurde Achte. Auch bei den Jungs konnte sich am Ende mit Jona Juwana (SC Oberkirch) ein U14-Läufer an die Spitze des Klassements setzen. Als zweitbester Schwarzwälder hinter Juwana kam Jonas Schoch (SC Sasbach) als 11. ins Ziel, Bela Walz (SC Münstertal) wurde 13., Jakob Huschle (SC Schönwald) 14. und Silas Söllner (Skiteam Freiburg) 15.

Nach dem sonnigen Riesenslalom-Tag zog beim Slalom immer wieder Nebel in die Piste und sorgte zusammen mit dem eisig-harten Untergrund für zusätzliche Herausforderungen. Klar auf Siegkurs war wiederum Ronja Wiesler, ein Torfehler führte jedoch zur Disqualifikation im zweiten Durchgang. So ging der Sieg an die Schwäbin Lena Poniwass. Ronjas Schwester Lilly zog noch an Lavinia Horning vorbei und wurde Zweite, Horning rettete aber Rang drei. Unter die besten 20 kamen in Vanessa Möllinger (SC Münstertal), Laura Disch, Sara Schwaiger (SC Oberkirch) und Sanja Kienzler (SC Schönwald) auf den Rängen neun, elf, zwölf und 14 vier weitere Starterinnen des Skiverbandes Schwarzwald. Nach dem ersten Durchgang waren mit Moritz Waibel (SZ Müllheim), Philipp Schlobies (SZ Rheinfelden) und Bela Walz (SC Münstertal) noch drei Jungen des SVS unter den besten Zwölf. Hiervon überstand lediglich Walz den Finaldurchgang und wurde als Siebter bester Schwarzwälder. Die U14-Athleten Silas Söllner, Dennis Möllinger (SC Münstertal) und Max Menzer (SZ Lahr) sicherten sich die Plätze 15, 17 und 19. Rennsieger wurde Gianni Brugger (SC Kempten).