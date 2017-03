Roberto Wenzler bleibt beim SV Grafenhausen

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Schlusslicht SV Grafenhausen trifft in Sachen Trainer eine wichtige Personalentscheidung

Fußball-Bezirksliga: (daz) Roberto Wenzler wird auch in der kommenden Saison den SV Grafenhausen trainieren. Wenzler war erst im vergangenen Herbst für Andreas Ackermann in Grafenhausen eingestiegen. "Nach zwei, drei Monaten kann ich meine Vorstellungen noch nicht umgesetzt haben. Daher war schnell klar, dass ich auch in der nächsten Saison in Grafenhausen zur Verfügung stehen werde", sagt Wenzler. Der SV Grafenhausen ziert aktuell mit nur einem Sieg und sieben Punkten das Tabellenende des Bezirksoberhauses. "Wir haben den Ligaverbleib noch längst nicht abgeschrieben, auch wenn es schwer wird. Zur Not gehe ich mit der Mannschaft auch den Umweg über die Kreisliga A", ergänzt Wenzler.