Ricky Schneider schwärmt von Kulisse beim EHC Herrschried

Nach den sieben Vorrundenspielen steht der EHC Herrischried auf Rang vier. Im ersten Spiel der Rückrunde gastiert am Sonntag, 15. Januar, 18.30 Uhr, der untere Tabellennachbar EHC Lausen auf dem Hotzenwald. Das Hinspiel verloren die White Stags mit 3:7. Unser Mitarbeiter Niklas Steinert sprach mit EHC-Stürmer Ricky Schneider. Der 23-Jährige spielt seit seinem sechsten Lebensjahr beim EHC Herrischried.

Ricky, was sind Ihre Erwartungen für das erste Punktspiel 2017 gegen den EHC Lausen?

Ein Sieg ist für uns Pflicht. Bislang waren wir in allen Heimspielen eher schwach. Das wollen wir Sonntag ändern.

Wie sieht Ihr persönliches Ziel für die restlichen Spiele aus?

Wichtig ist mir, dass ich gesund und fit bleibe. Ein weiteres Ziel ist, das Bestmögliche mit der Mannschaft zu erreichen und Sonntag dafür eine gute Grundlage zu legen.

Auf was freuen Sie nach dem Spiel?

Auf ein Bier!

Was ist das Schönste Sie beim EHC Herrischried?

Ganz klar die Fans. Es ist bombastisch vor so einer Kulisse zu spielen. Es treibt einem immer ein Stück mehr an vor so vielen Zuschauern spielen zu dürfen.

Und zum Schluss: Was bedeutet Eishockey für Sie?

Eishockey ist mehr als Sport für mich. Besonders weil ich ein Teil einer tollen Gruppe bin, mit der man sowohl auf dem Eis, als auch abseits sehr viel Spaß haben kann.