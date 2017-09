Fußball-Landesliga Remis für FSV Rheinfelden dank solider Abwehrleistung

Fußball-Landesliga: 1:1 gegen den FSV RW Stegen. Stangl sorgt per Strafstoß für die Führung, die der Gast aber ebenfalls durch einen Strafstoß noch ausgleicht

Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden – FSV RW Stegen 1:1 (0:0).

Tore: 1:0 (65./FE) Stangl; 1:1 (75./HE) Fischer. – SR: Manuel De Vito (Stetten a.k.M.). - Z.: 120.

Dank einer soliden Abwehrleistung sicherte sich der FSV Rheinfelden gegen den favorisierten FSV RW Stegen ein hochverdientes Remis. Mit ein wenig Glück wäre sogar der Sieg noch möglich gewesen, doch scheiterte Bilal Yusuf Cam zehn Minuten vor dem Ende am Stegener Torwart Henning Brüstle.

Die erste Spielhälfte war arm an Höhepunkten. Zwei Mal parierte FSV-Keeper Dany Quintero gegen Martin Fischer. Die Gastgeber hatten so gut wie keine Chance. Nur einmal – bei einem Schüsschen von Spielertrainer Anton Weis – tauchten sie etwas gefährlich vor dem Tor der Gäste auf.

Eine taktische Umstellung in der Pause und entspreund entsprechende Worte von Trainer Marc Jilg sollten dem Spiel nach der Pause eine Wende geben. "Während wir in der ersten Hälfte noch Probleme hatten, war unser Spiel im zweiten Durchgang effektiver. Wir wollten dann auch dominieren", sagte Jilg, der danach auch zufrieden war: "Einstellung und Laufbereitschaft haben nach der Pause gestimmt."

Zunächst zielte Anton Weis unmittelbar nach dem Seitenwechsel noch knapp daneben. Dann stolperte Tolga Polat in bester Position nach einer herrlichen Flanke von Jeremy Stangl von der rechten Seite. In der 65. Minute war es dann aber doch so weit: Cam hatte sich auf halbrechter Position durchgetankt und wurde vom Stegener Torben Struthoff im Strafraum gestoppt. Schiedsrichter Manuel De Vito deutete nach Abstimmung mit seinem Linienrichter auf den Elfmeterpunkt. Eine harte Entscheidung, die überhaupt nicht die Zustimmung der Gäste fand. Jeremy Stangl verwandelte den Strafstoß dennoch sicher zur Führung der Gastgeber.

Die Freude währte allerdings nicht lange. Zehn Minuten später sprang dem Rheinfelder Neuzugang Jens Murawski, der wie seine Abwehrkollegen eine starke Partie ablieferte, der Ball unglücklich im Strafraum an die Hand. Martin Fischer bedankte sich daraufhin und traf per Strafstoß zum 1:1. "Das tut mir leid für Jens. Kein Vorwurf an ihn", nahm Trainer Marc Jilg seinen Defensivmann in Schutz.

Danach hatte der FSV RW Stegen zwar bis zum Ende Vorteile, doch FSV-Stürmer Cam ließ dann noch eine gute Gelegenheit aus. "Wir sind zufrieden", tröstete Marc Jilg, dem aber auch ein Stein vom Herzen fiel: "Bei einer Niederlage heute wären wir ganz weit nach hinten in den Tabellenkeller gerutscht. Dieser Punktgewinn war sehr wichtig."

FSV Rheinfelden: Quintero – Kleiner, Beltrani, Eschbach, Murawski – Contorno, Polat (62. Salli), Baumgartner, Weis – Cam (86. Zieonjie), Stangl.

"Mit dem Remis bin ich nicht zufrieden"

Aus der A-Jugend des FV Lörrach-Brombach wechselte Alex Contorno (19), der in Lörrach wohnt, auf die Richterwiese, um die Defensive des FSV Rheinfelden zu stärken. Das 1:1 gegen den FSV Rheinfelden stimmte ihn nicht so glücklich.

Alex, sind Sie wirklich enttäuscht?

Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden. Der Gegner war nicht stärker als wir. Außerdem hatten wir noch die Chance auf den Sieg gehabt. Ich muss zugeben, dass ich mitschuldig an dem Gegentor war – der Szene, die zum Strafstoß gegen uns führte. Das ärgert mich doch ein bisschen.

Dennoch haben Sie immerhin gegen eine Spitzenmannschaft der Liga einen Punkt geholt.

Ja, das stimmt. Bei einer Niederlage wären wir auch ganz schön abgerutscht in der Tabelle.

Sie spielen jetzt öfters auch in der Stammformation von Anfang an. Gefällt es Ihnen bei Ihrem neuen Verein?

Ich finde es super hier beim FSV Rheinfelden. Und mit meinen Mannschaftskollegen klappt das richtig gut. Sie motivieren mich immer wieder, auch wenn ich mal einen Fehler mache.