Fußball-Bezirksliga Remis beim FC Schlüchttal

Fußball-Bezirksliga: Kein Sieger in der Nachhol-Partie am Mittwochabend gegen den SV Jestetten

Fußball-Bezirksliga: FC Schlüchttal – SV Jestetten 2:2 (2:1).

Tore: 0:1 (35.) Moog; 1:1 (37./ET) Jauch; 2:1 (44.) P. Blatter; 2:2 (53.) Constantin. – SR: Felix Kleiser (Hinterzarten). – Z.: 200.

(gew) In der Nachholpartie der Bezirksliga Hochrhein am Mittwochabend trennten sich Aufsteiger FC Schlüchttal und der SV Jestetten mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Die Gäste gingen nach 35 Minuten durch Pascale Moog in Führung. Die Freude währte allerdings nicht lange, denn schon zwei Minuten später glichen die Gastgeber durch ein unglückliches Eigentor des Jestetters Michael Jauch aus. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Pius Blatter per Kopf nach einem Eckball zum 2:1 für den FC Schlüchttal nach. Kurz nach Wiederranpfiff war es allerdings Dnaiel Constantin, der für den SV Jestetten das 2:2 erzielten. Chancen auf den Siegtreffer hatten beide Mannschaften noch bis zum Schlusspfiff. Die beste Gelegenheit für den FC Schlüchttal machte allerdings der Jestetter Torwart Yannic Frey eine Viertelstunde vor dem Ende zunichte. Er lenkte einen Weitschuss von Timon Baumgärtner noch über die Latte, so dass es bei der Punkteteilung blieb.