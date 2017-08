Mädchenfußball Reizvolles Testspiel beim ESV Waldshut

Mädchenfußball: B-Juniorinnen erwarten am Sonntag um 10 Uhr die U15-Juniorinnen des FC Zürich

Mädchenfußball: (sk) Die B-Juniorinnen des ESV Waldshut erwarten am Sonntag um 10 Uhr die U15 des FC Zürich zu einem Testspiel. Weitere Vorbereitungsspiele für die am 9. September beginnende Oberliga-Saison stehen für das Team von Trainer Sven Rapp am 21. August bei den C-Junioren des SV Eggingen sowie am Donnerstag, 31. August, um 19.30 Uhr gegen die Frauen des SV Niederhof an. Am 9. September ist das erste Saisonspiel beim SC Sand. Das erste Heimspiel bestreiten die Mädchen des ESV Waldshut am 16. September um 16 Uhr gegen den SV Eutingen.