Reiterring Oberrhein: Neues Konzept für Nachwuchsförderung

Initiative für Fairness-Preis im Reiterring Oberrhein ist erfolgreich. Schopfheimer Turnier ist in diesem Jahr ungewiss

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Reiten: (jd) Zwei Themen haben die Hauptversammlung des Reiterrings Oberrhein (RRO) in Ober-Eichsel bestimmt. Beide wurden erst im vergangenen Jahr am Oberrhein entwickelt und brachten dem Bezirk auf Anhieb auch außerhalb große Anerkennung ein: Zum einen das von der Ringvorsitzenden Iris Keller angestoßene neue Konzept der Nachwuchsförderung, zum anderen der von Bernhard Karle ins Leben gerufene Fairness-Preis.

Anfänglich eher skeptisch betrachtet, entpuppte sich das Angebot kostenloser Theoriestunden als unerwarteter Renner. Dafür reisten Iris Keller, Sabrina Maier und die Breitensportbeauftragte Martina Ebner durchs gesamte Einzugsgebiet und hielten ehrenamtlich einmal monatlich neben Theorie- auch Förderstunden in Dressur und Springen ab. „Wir hatten überall, von Grißheim bis Waldshut, sehr viele Anmeldungen von Jugendlichen, aber in der Theorie auch von Erwachsenen, darunter vielen Eltern“, freute sich Keller über die „sehr große Resonanz“ in ihrem Jahresbericht. Es zeige, dass der Bedarf für kompetente Informationen rund ums Pferd erheblich ist. „Man muss dabei zwar einiges einstecken, aber darf sich nicht unterkriegen lassen, muss ein breites Kreuz entwickeln und den Karren eben weiter ziehen“, erklärte Iris Keller.

Für ihre Initiative wurde die Ringvorsitzende vom Pferdesportverband Südbaden, der diese Idee aufgriff, mit dickem Lob bedacht. Dessen Geschäftsführer Martin Frenk strich den „Vorbildcharakter der Jugendförderung im RRO“ heraus. Er sei „überzeugt, dass sich dies auch in anderen Ringen durchsetzt“.

Von Erfolg gekrönt war auch der neu ausgelobte Fairness-Preis, bei dem 2016 auf RRO-Turnieren 23 Reiter mit einem Erste-Hilfe-Koffer für Pferde ausgezeichnet wurden. Auf Initiative des Springreiters Bernhard Karle wurden Reiter ausgezeichnet, die sich besonders vorbildlich gegenüber Pferd und anderen Teilnehmern verhielten. „Wir wollten das Horsemanship belohnen“, sagte Karle, „denn das Pferd kommt immer vor dem Reiter.“ Für 2017 sucht er neben Sponsoren eine Verbesserung der Logistik und Kommunikation mit Turnierveranstaltern.

Einziger Missklang der harmonischen Tagung war die Ankündigung von RRO-Sportwart Volker Trefzger, dass sein traditionelles Sommerturnier in Schopfheim vermutlich ausfallen wird. Grund: Er müsse seinen Juli-Termin um eine Woche verschieben, doch habe ein benachbarter Verein dessen Turniertermin dafür nicht freigegeben. „Ich habe dafür volles Verständnis“, sagte Trefzger, „aber meine Tochter Rebecca hat in dieser Zeit Prüfungen ihrer Bereiterausbildung, und ich selbst bin etwas leer.“ Somit gebe es diese Saison kein großes überregionales Turnier im Ring, da es wohl auch auf dem Hofgut Kaltenherberge nicht weitergehe.