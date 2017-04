Regionalsport Hochrhein Reiter des RFV Klettgau-Bühl nutzen Heimvorteil

Starke Auftritte beim eigenen Turnier am Wochenende

Reiten: – Wetter blendend, Parcours bestens, Reiter gut drauf, Pferde stark. Beim Turnier des RFV Klettgau-Bühl gab es im Parcours und in der Reithalle bei 15 Spring- und Dressurprüfungen tolle Leistungen an zwei Tagen.

Gut in Form waren Reiter und Pferde des Reiterrings Oberrhein. Sie holten sich 13 Siege, gewannen somit das Gros der Prüfungen. Besonders stark waren die Lokalmatadoren des RFV Klettgau-Bühl, die sich den Sieg in vier Prüfungen holten. Dazu gab’s jeweils zwei Mal Platz zwei und drei. Besser waren nur noch die Sportler des benachbarten RC Hofgut Albführen mit vier Siegen, drei zweiten und vier dritten Plätzen.

RFV-Chef Christof Grießer stieß ein lautes „Juhu“ aus, als er „Breno“ im L-Springen am Samstag über die letzte Hürde brachte und einen fehlerlosen Ritt in 43,21 Sekunden hinlegte. Die Zeit war klasse. Für den Sieg reichte es trotzdem nicht. Melanie Grießhaber (39,35) vom RFV Schwenningen auf „Cera“ und Grießers Klubkameradin Nadine Ritzmann (42,66) auf „Drogba“ waren noch schneller.

Grießer strahle natürlich mit der Sonne um die Wette. Besonders, weil die Reiter und Pferde des RFV so stark waren. „Es ist super, dass alle trotz der Doppelbelastung so einen Erfolg haben. Alle arbeiten hier rund um den Parcours mit und reiten noch“, so der Vereinsboss.

Zwei Titel gingen an die Bühler bei den L-Springen am Sonntag. Julia Nicolas, am Tag zuvor noch Vierte, triumphierte auf „Caracio“, Lucas Wolf auf „Catania“. Die beiden weiteren Siege für den gastgebenden Verein holten Marion Dambach auf „Carimata“ im Zweisterne-A-Springen und Dana Köpfler auf „Evita“ beim Standard-Springwettbewerb. Die RFV-Reiter holten sich noch etliche weitere gute Platzierungen. Beim M-Springen mit Stechen, bei der schwersten Prüfung dieses Turniers, gab’s keine Spitzenplätze. Da dominierten die auswärtigen Reiter. Melanie Grießhaber wiederholte ihren Sieg vom L-Springen und gewann vor Juliane Rabold (RV Mindelsee) auf „Capriole“ und dem Singener Ben Vogg auf „Noe des Vatys“.

Im Dressur-Viereck machte die Familie Huttrop-Hage eine besonders gute Figur. Janine gewann auf „No Discussion“ die L- und A-Dressur. Und der Familiennachwuchs übt schon fleißig. Cecilia siegte auf „Schneeglöckchen“ im Reiterwettbewerb, Emilia ebenfalls auf „Schneeglöckchen“ in einem Führzügelwettbewerb.

Weitere Siege für die Oberrheinreiter gab’s für Meike Wießmer (RV Schopfheim) auf „Akatie“ im A-Springen, Annika März (RV Tiengen) auf „Dashing New Moon“ beim A-Stilspringen, Alicia Matt (VPS und Medizin Partners) auf „Jack“ sowie Lynn Eichkorn (RV Schlüchttal) auf „Frechdachs“ jeweils im Stilspringwettbewerb und Lara Marie Indlekofer (RV Tiengen) auf „Romantika“ im Führzügelwettbewerb.