Reger Wechsel beim FC Erzingen

Neben Benjamin Gunkel verabschiedet sich auch Gianpierre Notarpietro in der Winterpause vom Fußball-Bezirksligisten

Fußball-Bezirksliga: (gew) Viele Wechsel gibt's beim FC Erzingen in der Winterpause. So wird sich – wie berichtet – Benjamin Gunkel dem FC RW Weilheim anschließen. Wie der Erzinger Spielausschuss Patrick Netzhammer informierte, ist jetzt auch sicher, dass Gianpierre Notarpietro nach nur einer halben Runde erneut den FC Erzingen verlassen wird. Er wird sich – wie ebenfalls schon berichtet – vermutlich dem Landesligisten FC Singen 04 anschließen. Auch Isa Celik, der in der Reserve spielte, verlässt den Verein und kehrt zum A-Kreisligisten FC Geißlingen zurück. Nach einer neuen Physiotherapeutin muss sich der FC Erzingen ebenfalls umschauen, da Wendy Schuster aus beruflichen Gründen aufhört. Verstärkung gibt es für die zweite Mannschaft des FC Erzingen: Vom FC Grießen kommen Claudio Doria (24) und Danilo Fama (22).