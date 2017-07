Leichtathletik Ramon Schindler steigert sich beim Speerwurf

Leichtathletik: Drei Nachwuchssportler aus der Region bei den Süddeutschen Meisterschaften in Ingolstadt

Leichtathletik: (gru) Über die 100 Meter musste Ramon Schindler (LG Hohenfels) bei den Süddeutschen Meisterschaften in Ingolstadt noch im Vorlauf mit 12,80 s die Segel streichen, doch in den Wurfdisziplinen zeigte der der M14-Schüler, was in ihm steckt. Den ersten Versuch im Weitsprung setzte er bei 5,35 m, was ihm zu Platz reichte. Mit dem Speer steigerte er sich im sechsten Versuch auf 39,69 m und wurde Achter.

Alina Müller (W15) vom TV Wehr verpasste über 300 Meter Hürden als Achte mit 47,12 s den Endlauf und verzichtete auch die 80 Meter Hürden. In dieser Disziplin scheiterte Vereinskameradin Simea Thanei (W14) nach Platz zwei (12,55 s) im Vorlauf trotz einer Steigerung auf 12,41 s im Zwischenlauf als Achtbeste knapp.