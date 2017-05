Fußball Ramon Leisinger und Otto Schönle geehrt

Fußball: Schiedsrichter aus dem Bezirk Hochrhein für Engagement ausgezeichnet

Fußball: – Ramon Leisinger aus Olten/CH und Otto Schönle aus Bonndorf-Dillendorf, Schiedsrichter im Bezirk Hochrhein, wurden in Freiburg im Rahmen der Aktion „DANKE SCHIRI“ durch den Südbadischen Fußballverband (SBFV) geehrt. Mit „DANKE SCHIRI“ werden jährlich bundesweit Schiedsrichter geehrt, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz durch ihr großes Engagement überzeugen und beispiellos handeln. Sie seien die "wahren Helden der Kreisliga", so SBFV-Präsident Thomas Schmidt (Sölden).

Neben Leisinger und Schönle wurden ausgezeichnet: Semih Kalay, Carsten Messmer, Manuel Hipp, Pascal Neukirch, Jörg Ackenheil (Bezirk Baden-Baden), Kerstin Spinner, Markus Sester, Manfred Spothelfer (Bezirk Offenburg), Jörg Bohrer, Bernd Lienhard (Bezirk Freiburg), Noemi Topf, Frank Benitz, Klaus Hummel (Bezirk Schwarzwald). Ein Höhepunkt des Abends war die Ehrung der Verbandssieger in den einzelnen Kategorien. Dies waren Noemi Topf (Schiedsrichterin), Jörg Ackenheil (über 50 Jahre) und Jörg Bohrer (unter 50 Jahre).

Eine besondere Ehrung gab es für die Schiedsrichter Semih Kalay, Carsten Messmer, Manuel Hipp und Pascal Neukirch aus dem Bezirk Baden-Baden. Als Jürgen Dreher bei einer Leistungsprüfung mit einem Herzstillstand zusammengebrochen war, reanimierten die vier Schiedsrichter reanimierten ihren Kameraden und retten ihm damit das Leben. Sie werden zum Heimspiel des SC Freiburg gegen den SV Werder Bremen eingeladen und auf dem Rasen interviewt. Die Verbandssieger nehmen an der zentralen Veranstaltung des Deutschen Fußball-Bundes am 13. und 14. Mai in Leipzig teil und besuchen unter anderem das Bundesligaspiel RB Leipzig gegen Bayern München.