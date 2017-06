Thaiboxen Ramon Kübler wird zum Vielkämpfer

Lottstetter Thaiboxer steht innerhalb 13 Tagen zwei Mal im Ring. Seine größte Bühne hat er am Samstag in Thailand

Thaiboxen: – Er ist Welt- und Doppeleuropameister des Verbands "afso" und hat seinen Titel vor kurzem eindrucksvoll verteidigt: Ramon Kübler aus Lottstetten, der für das Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen startet. Auf der "CWS Fightnight" in Neu-Ulm verwies er Slawka Wittmer vom gastgebenden Team Dragan in seine Schranken und blieb Profi-Europameister. Mit diesem Erfolg sicherte er sich seinen insgesamt vierten Gürtel in gut einem Jahr.

Der 32-Jährige ruht sich aber keinesfalls auf seinen Lorbeeren aus. Ganz im Gegenteil, denn es ist ungewöhnlich, dass ein Thaiboxer noch nicht einmal zwei Wochen später schon wieder im Ring steht. Allerdings ist es für Ramon Kübler nicht irgendein Kampf, denn er kämpft im thailändischen Bangkok auf der Gala „Kunlun Fight 62“. Es geht für den Lottstetter zwar nicht um einen internationalen Titel, es wird aber dennoch seine wohl größte Bühne werden, die er je hatte.

„Es ist eine Riesenchance für ihn, die er unbedingt nutzen möchte, um weltweit auf sich aufmerksam zu machen“, sagt sein Trainer Sebastian Harms-Mendez, der zusammen mit Ramon Kübler auf Einladung des Veranstalters bereits nach Thailand geflogen ist. „Sein Gegner hat Erfahrung und ist nicht zu unterschätzen. Ramon ist aber keinesfalls chancenlos.“ Er wird sich mit dem Chinesen Bo Fufan messen. Über ihn ist nicht ganz so viel bekannt, da er größtenteils in China kämpft. Große internationale Titel hat er allerdings keine.

Ramon Kübler ist der einzige Deutsche und einer von nur vier Europäern, die auf der Gala „Kunlun Fight 62“ in Bangkok im Ring stehen werden. Auf die sonst recht große Unterstützung bei seinem Kämpfen in Deutschland und der Schweiz muss er allerdings verzichten. Einer seiner größten Anhänger ist seine Mutter Manuela, die ihn immer begleitet, wenn es geht. Den Kampf an sich kann sie sich vor Aufregung aber selten anschauen. „Sie gibt mir trotzdem immer eine super Motivation, wenn sie dabei ist“, sagt der Lottstetter.

Der Knackpunkt wird sein, wie er mit der Zeitverschiebung zu Recht kommt. Deshalb sind der 32-Jährige und sein Trainer bereits am Mittwoch nach Thailand gereist, um sich etwas zu akklimatisieren. „Wir werden alles daran setzen, um uns nicht nur gut zu verkaufen, sondern mit einem Sieg zurückzukommen“, betont Sebastian Harms-Mendez. „Der Kampf ist natürlich eine Bürde, aber eben auch eine Riesenchance.“