Ramon Kübler steckt ordentlich ein

Thaiboxer aus Lottstetten vom Muay Thai Gym Mendez in Überlingen hält in Winterthur gegen den Franzosen Samy Sana lange Zeit gut mit, verliert aber in Runde drei nach Abbruch

Thaiboxen: – Der für das Muay Thai Gym Mendez in Überlingen kämpfende Ramon Kübler aus Lottstetten stand bei der Illyrian Fight Night in Winterthur gegen Samy Sana, dem bislang größten Kaliber auf der gegnerischen Ringseite, letztlich auf verlorenem Posten. Der Franzose kämpft regelmäßig bei TV-Duellen und ist im asiatischen Raum ein Star. Dementsprechend hatte Ramon Kübler lediglich die Außenseiterrolle inne.

Dennoch schlug sich der 31-Jährige in den ersten beiden Runden mehr als nur wacker. Der gebürtige Lottstetter setzte Akzente und Samy Sana phasenweise buchstäblich zu. Doch der Franzose zeigte bei einigen harten Faustschlägen gute Nehmerqualitäten. In der dritten Runde musste Ramon Kübler dann allerdings einen harten an die Rippe und vor allem einen Ellenbogentreffer auf den Kopf einstecken. Diese Kombination zeigte Wirkung und vor allem zwei tiefe Cuts, die stark bluteten. Aus diesem Grund brach dann auch der Schiedsrichter kurze Zeit später ab.

„Ramon hat einen sehr starken Kampf gezeigt“, lobte ihn Trainer Sebastian Harms-Mendez. „Im Muay Thai kann ein Treffer die Entscheidung bringen und das war in der dritten Runde leider so.“ Der Franzose spielte seine größere Routine aus, denn als er merkte, dass Ramon Kübler angeschlagen war, setzte er unnachahmlich nach und nutzte seine erste Chance, die sich ihm bot, um die vorzeitige Entscheidung zu suchen. „Da machte schließlich die größere Erfahrung aus viel mehr Kämpfen den Unterschied“, so Sebastian Harms-Mendez.

Trotz der Cuts möchte Kübler bei der Bodensee Fightnight in Mühlhofen in drei Wochen unbedingt an den Start gehen. „Die Fäden werden in zehn Tagen wieder gezogen. Da ich im Stil K1 um den WM-Titel kämpfen werde, dürfen keine Ellbogen eingesetzt werden“, erklärt der Lottstetter: „Deshalb sehe ich keine Probleme, bei meinem Heimspiel im Ring zu stehen.“