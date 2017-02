Radsportverband tagt im Zeichen der Draisine

Harmonische Hauptversammlung des BRV in Schwetzingen mit Ehrung für die Korso-Fahrer des RSV Concordia Erzingen

Radsport: – Ganz im Zeichen des vor 200 Jahre vorgestellten Vorläufers des Fahrrades, der „Draisine“, stand die Jahreshauptversammlung des Badischen Radsport-Verbandes (BRV) in Schwetzingen. Mit einem einstündigen Festakt im prachtvollen Flügelsaal des Schlosses eröffnete Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl das Veranstaltungsjahr zu Ehren des Tüftlers Karl Freiherr von Drais, dessen Erfindung eines zweirädrigen Fortbewegungsmittels im Jahr 1817 von Baden aus ihren Siegeszug um die Welt antrat. Höhepunkt war die Vergabe der von der Stadt Schwetzingen gestifteten Karl-Drais-Medaille durch Pöltl und den Präsidenten des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), Rudolf Scharping, an die Badische Radsportjugend.

Zuvor hatte Scharping auf die weltweite Bedeutung der Erfindung des Fahrrades als Fortbewegungsmittel und Sportgerät verwiesen. Als Stellvertretender BRV-Präsident begründete Hans-Ulrich Wiedmann (Freiburg) in seiner Laudatio die Vergabe der Medaille an die Radsportjugend mit deren Engagement für die Ausbildung und Förderung junger Menschen für Leistungs-, Breiten- und Freizeitsport in rund 190 Mitgliedsvereinen des BRV, im Sinne der Vermittlung von Werten, Partizipation und der Übernahme von Verantwortung. „In der Badischen Radsportjugend werden wichtige Grundlagen für gesellschaftliches Engagement und ehrenamtliche Tätigkeiten in unseren Vereinen gelegt,“ unterstrich Wiedmann die Bedeutung der eigenständigen Jugendorganisation, deren Vertreter Patrick Theijs (Kirchzarten) die Medaille mit vier jugendlichen Sportlern entgegen nahm.

Mit der Silbernen BRV-Ehrennadel wurden Gabriele Zähringer (RSV Concordia Unteribental) für ihre langjährige und erfolgreiche Tätigkeit als Trainerin für Kunstradfahren auf Vereins-, Bezirks- und Landesebene und Dieter Endres (RSV Kurpfalz Schwetzingen) für jahrelange Verdienste als Bezirks- und Verbandsreferent für das Tourenwesen im BRV geehrt.

Zum Auftakt der Hauptversammlung referierte Florian Dürr, Bereichsleiter Sport- und Vereinsentwicklung im Badischen Sportbund Karlsruhe, über die zahlreichen Beratungs- und Förderleistungen der Sportbünde in Baden-Württemberg.

Vor den Delegierten ehrte der Verband im Anschluss zahlreiche Sportlerinnen und Sportler für ihre Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene. Mit Blumen und einem Präsent wurden die Weltmeisterin im Trial, Nina Reichenbach (RMSC Ölbronn), die Deutschen Meister Jonas Friedrich (RMSC Ölbronn) und Felix Keitel, Vizemeister Noah Sandritter, sowie die Olympiabronze-Gewinner Nilo Körber und Matthias Mrohs (alle MSC Schatthausen) ausgezeichnet. Als Deutsche Meister geehrt wurden Mountainbikerin Sunny-Angelina Geschwender (RSV Edelweiß Kartung) und Straßenfahrerin Ina-Marie Teschke (RV Edelweiß Merdingen), ebenso wie die deutschen Radball-Vizemeister Patrick Volk und Simon Wisser vom RVC Prechtal. Die Radsportvereine aus Bittelbronn und Erzingen erhielten Auszeichnungen als Verbandsmeister der Korso-Klassen A und B. Ein Präsent erhielt Landestrainer Jochen Dornbusch, der die BRV-Juniorinnen 2016 zum Sieg in der Straßenrad-Bundesliga geführt hatte.

Im parlamentarischen Teil der Mitgliederversammlung zog Versammlungsleiter Hans-Ulrich Wiedmann eine positive Bilanz der Verbandsarbeit, mit auf knapp 15.800 Mitgliedern leicht gestiegenen Mitgliederzahlen. Die Leistungssportförderung auf Bundes- und Landesebene, die Institutionalisierung der Zusammenarbeit der Landesverbände in Baden-Württemberg, sowie der Ausbau des Verbandslehrwesens bildeten Schwerpunkte seines Berichtes. Im Anschluss informierte Jugendleiter Patrick Theijs über die in einer Klausurtagung festgelegten Ziele des Verbandes. Vorgestellt wurde der neue BRV-Geschäftsführer Marco Bockstatt. Der 23-jährige Absolvent eines Sportmanagement-Studiums folgte im Januar auf Birgit Bauer, die nach 16 Jahren beim Verband nun als hauptamtliche Managerin für Frauenfußball beim SC Freiburg tätig ist.

Als Vizepräsidentin für Finanzen verwies Ingrid Auer (Oberhausen) auf eine stabile Finanzlage des BRV und kündigte an, die Jahresrechnung des Verbandes künftig von einer Einnahme-Überschussrechnung auf eine Bilanzierung umzustellen. Lobende Worte fand dann Kassenprüfer Werner Heidiri (Holzhausen) und beantragte die Entlastung der Kassenführerin und des Präsidiums, dem die Versammlung einstimmig folgte.

Vertrauen in ihre Verbandsspitze zeigten die Delegierten bei den Neuwahlen. So wurden neben dem Stellvertretenden Präsidenten Hans-Ulrich Wiedmann (Freiburg) und der Vizepräsidentin für Wirtschaft und Finanzen Ingrid Auer, auch die Vizepräsidenten Rolf Schönecker (Rennsport) aus Oberhausen und Eberhard Moll (Hallenradsport) aus Aach einstimmig bestätigt. Wieder gewählt wurden die Referenten Jennifer Schweizer (Kunstrad) aus Freiburg, Volker Schulte (Mountainbike) aus Furtwangen, Dieter Endres (Radtouren) aus Schwetzingen sowie Gerhard Weck (BMX) aus Bühlertal. Tobias Boos (Steißlingen) verantwortet weiter den Wettkampfausschuss, während das Pressereferat nach dem Ausscheiden von Bastian König vakant bleibt. Wieder gewählt wurden die Kassenprüfer Sven Epple und Horst-Werner Keck, sowie Michael Jenc und Stefanie Lindemann für den Sport- und Rechtsausschuss.

Die Versammlung entschied über drei Anträge. Zur Weiterentwicklung der Aus- und Fortbildung von Übungsleitern und Trainern wurde vom Präsidium erfolgreich die Aufnahme eines Referates „Lehrwesen“ in die Verbandssatzung beantragt. Bis zur regulären Satzungsänderung wird das Referat kommissarisch von Florian Geyer (Hofweier) geführt. Geyer ist ausgebildeter Sportwissenschaftler, noch aktiver Radrennsportler und als Inhaber der A-Lizenz bereits im Ausbildungswesen des Bundes Deutscher Radfahrer aktiv.

Genehmigt wurde auch, dass das Präsidium in Zukunft per Mail zur Jahreshauptversammlung einladen darf. Unverändert bleibt die Frist von vier Wochen vor der Veranstaltung.

Für Diskussionen sorgte der Antrag des RSV Unteribental, wonach von Vereinen ernannte Ehrenmitglieder beim Verband beitragsfrei gestellt werden sollen. Die Delegierten lehnten das mit 163 zu 78 Stimmen ab.