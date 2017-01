Radsportbezirk bleibt in der Spur

Vereine im Bezirk Hochrhein-Wiesental finden zwar mal wieder keinen Mountainbike-Fachwart, blicken aber zuversichtlich nach vorn. Tagung der Vereine in Dogern

Radsport: – Der Radsport ist und bleibt ein zartes Pflänzlein im bunten Garten der regionalen Sportarten. 18 Vereine sind im Bezirk Hochrhein-Wiesental organisiert und deren Vertreter haben alle Hände voll zu tun, die Sprosse ihrer Arbeit zu hegen und zu pflegen.

Das gelingt mal gut, wie dem RSV Bad Säckingen, der seit geraumer Zeit 32 Kinder betreut, mal schlecht, wie dem Bezirk, der es – nicht zum ersten Mal – nicht schaffte, den Posten des Fachwarts Mountainbike kontinuierlich zu besetzen. Sarah Meusburger (VBC Waldshut-Tiengen) fehlte entschuldigt und gab ihr Amt ohne Jahresbericht ab.

So darbt die erfolgreichste Radsport-Disziplin der Region vor sich hin. Mit keinem Wort wurden die vielen Erfolge von Sabine Spitz (Niederhof), Helen Grobert (Remetschwiel) und Tim Meier (Rheinfelden) in der von 13 Vereinen besuchten Sitzung in Dogern erwähnt.

Besser kamen die nicht minder erfolgreichen Hallenradsportler weg. Drei Vereine sind im Kunstrad aktiv, so Fachwart Andreas Maier, der sich freut, dass bei seinem Heimatverein RSV Dogern die einstigen Aktiven Melanie Propst und Daniel Oberst eine neue Trainingsgruppe eröffnet haben. Herausragende Leistungen waren der Deutsche Meistertitel für Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder (RV Lottstetten) im Zweier der Schülerinnen sowie Bronze bei den Junioren-Landesmeisterschaften für deren Vereinskameradinnen Natascha von Schneyder und Deniz Altunöz. Mit dem RSV Wallbach, der in Anne Lais die Siebte bei den „Deutschen“ im Einer der Juniorinnen und in Alisa Lais die Vierzehnte im Elite-Einer stellte, und dem RSV Herten holten Lottstetter Kunstrad-Sportler sieben Medaillen bei den Badischen Meisterschaften.

Lob von allen Seiten und von Radball-Fachwart Stefan Schubach (Öflingen) erntete der RSV Wallbach für die von ihm ausgerichtete Radball-Europameisterschaft. Regionale Hochburg ist allerdings der RSV Öflingen, der in Spielgemeinschaft mit dem RSV Wehr neun Teams im Spielbetrieb hatte. Die Öflinger Marc Huber und Moritz Schubach stehen zudem im Landeskader.

Die Talsohle durchschritten habe der Rennsport, ist Fachwart Alois Stöcklin (Rheinfelden) überzeugt: „Wir haben für 2017 bereits über 100 Lizenzen ausgegeben. Ehemalige Aktive engagieren sich in den Vereinen. Es werden immer neue Talente gesichtet.“ Beispiel gebend sei der Weg von Nico Denz, der es aus dem VBC Waldshut-Tiengen heraus „in die Liga der Profis“ geschafft habe.

Prima verliefen neben der Serie der Abendrennen in Bad Säckingen die Cityrennen in Tiengen und das Kriterium mit Nachtrennen in Rheinfelden.

Nur noch drei Vereine lassen sich fürs Korso begeistern, zeigte sich Bezirks-Chef und Korso-Fachwart Peter Rogge enttäuscht. Allerdings darf sich der Erzinger darüber freuen, dass seine Concordia in Bühl Verbands- und Bezirksmeister der Klasse B wurde. In Klasse A holte sich der RSV Ofteringen den Titel.

Stolz durfte Rogge, der vor Jahresfrist Wolfgang Tritschler (Niederhof) an der Bezirksspitze ablöste, über den Besuch zweier hochkarätiger Funktionäre sein. Herbert Jacob, Präsident des Badischen Radsportverbandes (BRV), appellierte an die Vereine, schnellstens das Amt des Mountainbike-Fachwarts zu besetzen: „Es macht zwar viel Arbeit, aber es ist eine unserer schönsten Sportarten!“

Der Arbeit des Bezirks und der Vereine zollte der Mann aus Mühlhausen viel Respekt: „Die Leute sind motiviert. Hier geht was.“ Froh sei er, dass nach vielen Gesprächen mit dem Bundes-Innenministerium zumindest bis 2018 die Fördergelder für Hallenradsport nicht nur gesichert, sondern erstmals nach zehn Jahren auch etwas erhöht wurden. Nun gehe es darum, den Standard auch für Rennsport und Mountainbike zu halten. Schließlich wolle man in Freiburg einen Landestrainer Mountainbike installieren: „Aber die zugesagten 24.000 Euro jährlich reichen da nicht aus.“

Günter Schabel aus Frankfurt, Vize-Präsident Leistungssport beim Bund Deutscher Radfahrer (BDR), gab Einblicke in die künftige Praxis der Förderung durch Olympischen Sportbund und Innenministerium: „Wir stehen vor einem schweren Weg.“ Lob fand er für die Bad Säckinger Abendrennen: „Machen Sie weiter. Es gibt in Deutschland nur noch fünf, sechs Serien dieser Art.“ Die RSV-Vorsitzenden Britta Gümpel und Janusch Laule betonten, dass die Serie über fünf Abende am Mittwoch, 3. Mai, starten wird. Ein Kriterium würde der Verein im übrigen gern wieder veranstalten: „Aber die Genehmigung zu bekommen ist fast unmöglich“, so Laule.

Gesichert sind indessen die Sabine-Spitz-Trophy der Mountainbiker am 8./9. April in Bad Säckingen und der Waldhaus-Bikemarathon am 21. Mai in Remetschwiel. Die Kunstradfahrer ermitteln ihre Sieger am 12. Februar (Lottstetten), 19. März (Herten) und am 19. November in Wallbach.

Ein Teil des Vorstands wurde neu gewählt: Stefan Schubach (Radball) bleibt Fachwart bis 2019, Alois Stöcklin (Rennsport) nur noch bis 2018 und will dann einen Nachfolger präsentieren. Kassierer Uwe Zamecnik (VBC Waldshut-Tiengen) und Jugendvertreter Philipp Egle (RSV Bad Säckingen) nahmen ihre Ämter ebenfalls wieder an.