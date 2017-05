Radsport RV Lottstetten holt den BW-Cup

Kunstrad: Sieg für Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok. Maria Wirth und Stefanie Probst vom RSV Wallbach auf Platz drei

Kunstrad: – Dass dieser Erfolg verdient ist, daran gibt es keinen Zweifel. Anna-Sophia von Schneyder und ihre Partnerin Anika Papok vom RV Lottstetten holten sich zum Abschluss des Baden-Württemberg-Cup der Schülerinnen den Gesamtsieg. Das Duo fuhr beim vierten und letzten Durchgang in Friedrichshafen einmal mehr eine herausragende Übung und freute sich über 83,85 Punkte. In der Gesamtabrechnung stehen 250,83 Punkte auf dem Konto der beiden Ausnahme-Sportlerinnen. Die Konkurrenz liegt um über 50 Punkte zurück – obwohl das Lottestetter Duo beim zweiten Durchgang in Nebringen wegen Erkrankung fehlte.

Nun gilt die Konzentration der Deutschen Meisterschaft am 10./11. Juni in Augustdorf. Dort treffen die beiden Lottstetterinnen als Titelverteidigerinnen und mit dem Bestwert von 88,80 Punkten eingerecht, auch wieder auf Maria Wirth/Stefanie Probst vom RSV Wallbach, die den dritten Platz mit 158,68 Punkten erreichten. Mit nur zwei gefahrenen Durchgängen kam das Lottstetter Duo Adele Hohenbichler/Leonie Papok auf 84,86 Punkte und Platz sechs. In der Einer-Wertung erreichte Leonie Papok den neunten Platz mit 191,91 Punkten.

Ebenfalls in Augustdorf am Start sind die U15-Radballer des RSV Öflingen, Marc Huber und Moritz Schubach.