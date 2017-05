Radsport RSV Wallbach ist auf Meisterkurs

Kimi Schrott und Jonathan Kranz dominieren den Heimspieltag der Schüler C

Radball: (wah) Die jüngsten Radballer in der Altersklasse Schüler C waren in der Flößerhalle beim RSV Wallbach am Start. Mit sehr viel Spaß, aber auch dem nötigen Ehrgeiz zeigten die jungen Radballer ihr könne auf dem Platz. Da ein Neuenburger Spieler kurzfristig ausfiel, sprang bei diesem Team Frederik Kranz vom RSV Wallbach ein, so dass Neuenburg außer Konkurrenz mitspielte.

Der RSV Wallbach mit Kimi Schrott und Jonathan Kranz dominierte den Spieltag. Dem 5:0-Sieg gegen Neuenburg ließen die Wallbacher ein 3:0 gegen den Spitzenreiter folgen und ein 6:0 gegen Langenschiltach. Zum krönenden Abschluss gelang noch ein 5:1 gegen Langenschiltach 2 mit herrlich herausgespielten Toren.

Bei noch drei ausstehenden Spielen und lediglich drei Punkten Rückstand auf Prechtal, das die Saison beendet hat, können die Wallbacher C-Schüler durchaus noch Meister werden.