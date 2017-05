Radball RSV Wallbach im Wechselbad der Gefühle

Radball: U11 mit Jonathan Kranz und Kimi Schrott wird souveräner Staffelmeister und spielt bei den baden-württembergischen Meisterschaften mit. U13-Team mit Lukas Stocker und Mika Schrott verpasst den Einzug ins Finale um die Deutsche Meisterschaft knapp

Radball: – Knapp gescheitert sind Lukas Stocker und Mika Schrott vom RSV Wallbach beim Halbfinale zu den Deutschen Meisterschaften der U13-Radballer in Bilshausen. Das Wallbacher Team kam auf den „undankbaren“ dritten Platz und verpasste so das Finale der Besten.

Das Duo startete mit einem klaren 5:1-Sieg gegen Darmstadt-Eberstadt ins Turnier. Auch im folgenden Spiel gegen den RC Lostau zeigten die jungen Wallbacher was sie können und dass mit ihnen zu rechnen sein würde. Das dritte Spiel gegen den RV Bilshausen wurde dann aber leider zum Schicksalsspiel. Zwar wurde die Partie knapp mit 3:2 gewonnen, doch leider verletzte sich Mika Schrott. Glücklicherweise war die Verletzung nicht schlimm, aber es brachte die Jungs derart aus dem Spiel-Konzept, dass danach nichts mehr richtig zusammen lief.

Gegen den späteren Turnier-Sieger aus Sangerhausen mussten sie eine klare 0:5-Niederlage einstecken. 4:2 war der Endstand im letzten Spiel gegen Großkoschen – ein Gegner, der unter „normalen“ Umständen sicherlich keine Hürde für den RSV Wallbach gewesen wäre. Somit war die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft verpasst, aber Stocker/Schrott haben es geschafft, sich unter die besten zwölf Mannschaften ihres Jahrganges in Deutschland zu spielen.

Ihre Verbandsrunde haben die jüngsten Aktiven des RSV Wallbach, die U11-Radballer Jonathan Kranz und Kimi Schrott, abgeschlossen. Einmal mehr haben die beiden Jungs alle ihre Gegner quasi an die Wand gespielt. Mit großem Vorsprung und der beeindruckenden Tordifferenz von +116 Treffern siegten Jonathan Kranz und Kimi Schrott in der Altersklasse U11 und qualifizierten sich so für die baden-württembergischen Meisterschaften.