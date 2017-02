RSV Wallbach im Torrausch

Radball: Perfekter Spieltag von Mika Schrott und Lukas Stocker in der heimischen Flößerhalle. "Alte Hasen" schaffen Remis gegen RSV Öflingen

Radball: (wah) Der RSV Wallbach war Ausrichter von Turnieren in heimischer Flößerhalle. Die Schüler B-Radballer (U13) zeigten zunächst ihr Können auf Rädern. Für den RSV Wallbach, dem unangefochtenen Tabellenführer, waren Lukas Stocker und Mika Schrott am Start. Letzterer hatte dabei seinen ersten Einsatz nach seinem Armbruch.

Auch dieses Mal hatten die Gegner keine große Chancen gegen das gut harmonierende Wallbacher Team. Das Mädchen-Team aus Lauterbach wurde von den Wallbachern mit 8:1 vom Platz gefegt. Da das Geschwisterpaar aber erst ein Jahr Radball spielt, war deren Leistung trotzdem bemerkenswert. Der RV Sulgen war der nächste Gegner des RSV Wallbach, der mit 6:0 siegte. In einen Torrausch spielten sich Lukas Stocker und Mika Schrott beim 13:1 gegen die Mannschaft des RV Sulgen III. Das abschließende 4:0 gegen den RV Sulgen II war der Schlusspunkt eines perfekten Spieltags: 1. Platz, 22 Siege, 17 Punkte Vorsprung auf den 2. Platz und eine Tordifferenz von plus 133. Am Abend stiegen dann die Routiniers in der Bezirksliga auf die Räder. Bedingt durch die Absage einer Mannschaft gab es einen etwas verkürzten Spieltag, der für den RSV Wallbach und die beiden Öflinger Mannschaften jeweils einen kampflosen 5:0-Sieg bedeutete.

Das Auftaktspiel des RSV Wallbach mit Daniel Post und Fabian Rotzler gegen den RSV Öflingen (Günther Trefzer und Luca Klausmann) war zwar kein schnelles, aber ein sehr kampfbetontes Spiel, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. Am Ende trennten sich die beiden Teams mit einem 4:4.Der RSV Öflingen IV fuhr im Anschluss einen 5:3-Sieg gegen den RSV Neuenburg heraus. Gegen die junge Mannschaft aus Singen taten sich die beiden „alten Hasen“ aus Öflingen recht schwer, gewannen aber letztlich mit 2:1.

Beim Spiel zwischen dem RSV Wallbach und dem dem VC Singen handelte es sich um eine Partie auf Augenhöhe, so dass das 3:3 am Ende ein leistungsgerechtes Ergebnis war. Die Mannschaft aus Neuenburg erwies sich dann aber als zu stark für das Wallbacher Team mit Post und Rotzler. Trotz guter Spielzüge mussten sie sich mit 4:7 geschlagen geben.

Die zweite Öflinger Mannschaft mit Colin Huber und Jonathan Stupfel zeigte gegen den RSV Neuenburg eine gute kämpferische und geschlossene Mannschaftsleistung, verwertete aber seine Chancen nicht sauber und unterlag daher unglücklich mit 5:6. Gegen den VC Singen kamen die beiden jungen Öflinger überhaupt nicht ins Spiel, so dass es zur Halbzeit schon 1:6 gegen sie stand. In der zweiten Hälfte drehte der RSV Öflingen II nochmals auf und zeigte gelungene Spielzüge. Dennoch ging die Partie mit 4:8 verloren.