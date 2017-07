Radball RSV Wallbach Vizemeister

Radball-Talente Jonathan Kranz und Kimi Schrott wurden bei den baden-württembergischen Titelkämpfen der Schüler C in der Zelgturnhalle in Wehr Zweiter

Die beiden Wallbacher Talente legten gleich richtig los und bezwangen die Mannschaft aus Hofen mit 6:0. Weil die Konzentration etwas nachließ, gab es danach aber eine 0:1-Niederlage gegen Gärtringen II. Das Wallbacher Betreuer-Team mit Trainer Timo Reinartz stellte das Duo aber wieder perfekt ein, so dass Prechtal mit 2:0 bezwungen wurde. Auch das Team Gärtringen I wurde mit 2:1 besiegt. Beide Spiele hätten die beiden jungen Wallbacher deutlich höher gewinnen können, doch war ihre Ausbeute bei den Vier-Meter-Strafstößen nicht so gut. Im letzten Spiel gegen Waldrems zeigten alle vier Radballer noch einmal ihr Können. Der RSV Wallbach hielt gut mit, musste sich am Ende aber doch der enormen Schusskraft der Waldremser beugen, die das Spiel mit 3:1 gewannen. So reichte es für Jonathan Kranz und Kimi Schrott zum zweiten Platz hinter dem unbesiegten Meister aus Waldrems und drei Punkte vor dem RSV Prechtal.

Vor den Titelkämpfen wurde das Wallbacher Duo noch mit einem Pokal für den Meistertitel in der vergangenen Saison geehrt. Kranz/Schrott schlossen die Runde mit 20 Siegen in 22 Spielen ab.