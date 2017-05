Mountainbike RSV Rheinfelden: Tim Meier ist wieder topfit

Zweiter Platz beim Bundesliga-Rennen der Mountainbiker in Gedern (Hessen)

Mountainbike: (sk) Der Rheinfelder Tim Meier, der für das "Head Ciclo XC-Team" fährt, ist nach drei Wochen Krankheit wieder in Topform. Das bewies der 17-Jährige mit einem zweiten Platz beim Bundesliga-Rennen in Gedern (Hessen). In dem Rennen über sechs Runden war er von Beginn an in einer Spitzengruppe mit den Lexware-Bikern David List und Jannick Zurnieden. Meier griff dann an, setzte sich ab, doch List holte ihn wieder ein und siegte mit 17 Sekunden Vorsprung auf den Rheinfelder. Zurnieden wurde Dritter.